ВИДЕО | В спор вокруг йыэляхтмеских огородов вмешались закон и война

30-летняя борьба за собственную грядку под Таллинном могла бы закончиться еще в прошлом году: люди, получившие огороды от предприятий еще в советское время, смогли бы с гордостью сказать, что являются хозяевами своей земли, а волость Йыэляхтме сняла бы с себя груз неопределенности на подопечной территории. Все карты спутали война и закон, принятый и не причинявший никому беспокойства на протяжении многих лет.

Речь о законе, которым государство пытается защитить свои сельхозземли от инородных захватчиков. Логично, что бесконтрольно продавать иноземцам землю, на которой можно и нужно выращивать еду, это опасно и недальновидно. Пищевая безопасность не менее важна, чем, например, общественная. Однако одно дело, когда речь о крупных угодьях, и совсем другое, когда спор идет вокруг трех-четырех соток. Раньше разрешения на покупку такой земли давали всем, сейчас отказывают россиянам и даже лицам без гражданства, а это и есть основные огородники с полувековым стажем.