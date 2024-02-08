Банк: при каких условиях можно продать дополнительный залог по жилищному кредиту

Дополнительным обеспечением может быть недвижимость, принадлежащая заемщику или его родителям. „В последнем случае также оценивается кредитоспособность родителей, чтобы убедиться, что они смогут сами выплачивать кредит в случае непредвиденных обстоятельств. Это связано с тем, что реализация недвижимости всегда является последним вариантом в случае возникновения трудностей. Кроме того, все большее значение приобретает местоположение недвижимости, – говорит Ребане.

Ограничительные условия снизили долю дополнительного залога, используемого при выдаче кредитов на покупку жилья, но все еще существуют ситуации, когда имеющаяся недвижимость может быть успешно использована в качестве дополнительного залога. Например, это обычно происходит, когда человек хочет купить новый дом, но оставить прежний в качестве арендной собственности.

По словам Ребане, использование залога уместно и при покупке недвижимости на будущее, например, для загородного дома или для детей, поскольку это расширяет возможности соискателя кредита. „Это очень хороший вариант для использования при покупке второй или третьей недвижимости. Это – обычная практика, но следует иметь в виду, что в таком случае необходима способность обслуживать несколько кредитов одновременно“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.

Как вывести залог из договора по жилищному кредиту?

Поскольку кредиты на покупку жилья часто оформляются на несколько десятилетий, может возникнуть вопрос: что будет, если вы захотите продать недвижимость, которая служит дополнительным залогом по кредиту? По словам эксперта, иногда продажа дополнительного залога действительно происходит и является обычной ситуацией с точки зрения банка. В таких случаях необходимо учитывать рыночную стоимость недвижимости и соотношение между суммой кредита и стоимостью залога.