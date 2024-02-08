ФОТО | В Таллинне построят современный падел-центр

Создание современного падел-центра (или же центра падел-тенниса) является частью стратегии Arco Vara по обеспечению универсальной и высококачественной среды проживания, а также продвижению здорового и активного образа жизни. По словам руководителя предприятия Мико Нийнемяэ, строительные работы в рамках данного проекта, уже получившем разрешение на строительство, начнутся в феврале, а официальное открытие центра запланировано на начало 2025 года. Здание будет построено Arco Tarc – дочерней компанией Arco Vara – а оператором это центра станет предприятие Padelstar.

„Падел – это вид спорта, который стремительно набирает популярность, так что возможности для занятий им все еще не отвечают количеству желающих. Построив современный падел-центр, мы хотим создать для жителей Пыхья-Таллинна более универсальные возможности для занятий спортом рядом с их домом“, — отметил Нийнемяэ.

Старейшина городской части Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап подтверждает, что Таллинн активно занимается популяризацией спорта и физической активности, а также развитием возможностей для занятий спортом. „Мы хотим, чтобы у жителей Пыхья- Таллинна были хорошие возможности для занятий спортом, поскольку в нашем районе спорт популярен. Надеемся, что новый падел-центр станет близким к дому местом для занятия этим социальным видом спорта, отвечающим условиям современных крытых спортцентров и предназначенный для горожан всех возрастов, и разного уровня физической подготовки“, - комментирует старейшина городской части, добавив, что большое значение имеет то, что завершение строительства центра запланировано в том же году, когда Таллинн получит титул Спортивной столицы Европы, и это отвечает цели Стратегии развития Таллинна до 2035 года „Весь Таллинн в движении“.

Одноэтажный комплекс площадью около 2000 квадратных метров будет представлять собой полностью автоматический падел-центр с шестью крытыми кортами, где созданы универсальные возможности как для любительских, так и для соревновательных состязаний.