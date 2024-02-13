ВИДЕО | Заказанные в фирме из черного списка окна все-таки были установлены
Жительница Палдиски заказала окна в компании, которая, как оказалось, занесена в черный список Департамента защиты прав потребителей. Но в итоге окна с большим опозданием были поставлены, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
Тепло в доме - немаловажная часть комфорта и уюта. Зачастую проблема потери тепла связана с окнами. Они могут быть старыми, неподходящими и так далее. Замена окна сейчас в наше время - это по сути весьма простая операция. Замерил, заказал, поставил, но что-то может пойти совсем не так - так и произошло в истории с Мариной.
Как рассказала Марина, она решила поменять старые окна, так как они были старыми.
Накопив достаточно денег, в мае прошлого года Марина занялась поиском подходящей фирмы и хорошего ценового предложения.
Предложения по замене дух рам и подоконника были разными: 2500, 1800, 1500 и 1059 евро.
Марина решила выбрать последнее от фирмы EstEhitusEkspert GRUPP OÜ. Запросила договор, уточнила разные вопросы. В итоге была внесена 50-процентная предоплата в размере свыше 530 евро.
Окна обещали заменить летом, но не заменили.
„8 сентября я позвонила в фирму, так как с 11 сентября у меня был отпуск и я планировала уехать. Спросила, где мои окна? На что мне ответили, что из-за сложной ситуации в Европе, доставка задерживается и надо ждать“, - рассказала Марина.
Правда один раз попытка поставить окна была, но в тот момент кто-то из работников бригады заболел и началось все по новой, ожидание, звонки, новая дата установки. При этом вторую часть предоплаты фирма потребовала выплатить еще перед первой попыткой установки, то есть в сентябре.
К началу зимы самое дешевое предложение уже сильно подорожало, если принять во внимание все остальные затраты. Многократные выходные на работе отражаются на зарплате, а дополнительное отопление из-за прохудившихся окон влияет на счета за электроэнергию. Так что 15 декабря Марина решила закончить этот договор, и отправила письмо в фирму.
„Руководитель фирмы мне ответил, что он бы этого не делал, так как можно потерять много денег“, - сказала Марина.
Самое удивительное, что в Департамент прав потребителей и технического надзора даже не принял заявление от Марины. Потому что эта самая фирма EstEhitusEkspert GRUPP OÜ уже находится в чёрном списке, да и ещё имеет задолженность в 30 000 евро по налогам и большое количество невыполненных обязательств. Так что, как сказали в Департаменте,- подавайте ваше требование сразу в суд.
„Зеркало“ решило попытаться помочь Марине и позвонило в фирму. И представитель фирмы пообещал, что как морозы спадут, они готовы поставить окна.
Марина была настроена по меньшей мере так же скептически, как и „Зеркало“ и не питала больших надежд на то, что Андрей сдержит свое обещание. Однако субподрядчики Estehitusekspert Grupp заменили окна.
Сейчас уже и не узнать, что в итоге оказалось здесь решающим - то ли данное „Зеркалу“ честное слово, то ли ещё что. Да и в реальности, нельзя отметать реальных проблем, которые преследовали фирму: проблемы с доставкой, которая могла реально повлиять на количество невыполненных заказов, болезнь сотрудников и в конце концов наша эстонская непредсказуемая погода и сильный минус в декабре.
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