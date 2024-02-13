ВИДЕО | Заказанные в фирме из черного списка окна все-таки были установлены

Тепло в доме - немаловажная часть комфорта и уюта. Зачастую проблема потери тепла связана с окнами. Они могут быть старыми, неподходящими и так далее. Замена окна сейчас в наше время - это по сути весьма простая операция. Замерил, заказал, поставил, но что-то может пойти совсем не так - так и произошло в истории с Мариной.

Как рассказала Марина, она решила поменять старые окна, так как они были старыми.

Накопив достаточно денег, в мае прошлого года Марина занялась поиском подходящей фирмы и хорошего ценового предложения.

Предложения по замене дух рам и подоконника были разными: 2500, 1800, 1500 и 1059 евро.

Марина решила выбрать последнее от фирмы EstEhitusEkspert GRUPP OÜ. Запросила договор, уточнила разные вопросы. В итоге была внесена 50-процентная предоплата в размере свыше 530 евро.

Окна обещали заменить летом, но не заменили.

„8 сентября я позвонила в фирму, так как с 11 сентября у меня был отпуск и я планировала уехать. Спросила, где мои окна? На что мне ответили, что из-за сложной ситуации в Европе, доставка задерживается и надо ждать“, - рассказала Марина.

Правда один раз попытка поставить окна была, но в тот момент кто-то из работников бригады заболел и началось все по новой, ожидание, звонки, новая дата установки. При этом вторую часть предоплаты фирма потребовала выплатить еще перед первой попыткой установки, то есть в сентябре.

К началу зимы самое дешевое предложение уже сильно подорожало, если принять во внимание все остальные затраты. Многократные выходные на работе отражаются на зарплате, а дополнительное отопление из-за прохудившихся окон влияет на счета за электроэнергию. Так что 15 декабря Марина решила закончить этот договор, и отправила письмо в фирму.

„Руководитель фирмы мне ответил, что он бы этого не делал, так как можно потерять много денег“, - сказала Марина.