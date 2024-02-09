Банк: ситуация на строительном рынке благоприятствует реновации многоквартирных домов

В последние годы правление и члены многих квартирных товариществ оказались перед непростым решением: когда именно пора начинать ремонт дома? Причиной переноса работ стал стремительный рост цен на строительство, что сделало невозможным прогнозирование при составлении бюджета работ. Нерешительность товариществ усугублялась быстрым ростом процентных ставок по кредитам и общим охлаждением экономики, что ставило под удар любые дополнительные расходы. С другой стороны, рост цен на энергоносители заставил искать пути экономии затрат.

По словам Вилли Хунта, сегодня ситуация изменилась: „Официальная статистика показывает, что рост индекса цен на строительство остановился, но реальные цены на строительные работы, которые предлагают квартирным товариществам, сейчас существенно ниже, чем, например, год назад. Поэтому сегодня в выигрыше оказываются товарищества, которые год назад начали подготовку проектов реконструкции и теперь могут начинать“. Он добавил, что реновация старых многоквартирных домов необходима, прежде всего, для улучшения качества жизни проживающих в них людей.

Ведется множество дискуссий о том, могут ли окупиться – и когда именно – инвестиции в реконструкцию. Хунт отметил, что, хотя ремонт может временно увеличить выплаты жильцов в ремонтный фонд, он поможет сэкономить значительно больше денег в будущем: „Например, если товарищество примет решение не заменять крышу, срок эксплуатации которой в настоящее время подходит к концу, в будущем ремонт крыши и конструкций здания, пострадавших в результате протечек воды, могут оказаться значительно дороже. Отремонтированный жилой дом также увеличивает ценность и цену недвижимости, поэтому от этого выигрывают все собственники квартир“.