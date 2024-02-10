Банк: количество ходатайств о жилищных кредитах в январе увеличилось более чем в три раза

Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, комментируя трехкратное увеличение количества подаваемых ходатайств, сказала, что главной причиной такого роста стала предложенная банком маржа 1,65%. „Однако, такой скачок показывает также, что покупатели жилья не исчезли с рынка, интерес по-прежнему высокий, и решения о покупке часто остаются непринятыми из-за больших процентов по кредиту“, – сказала Пехтер и добавила, что до тех пор, пока Euribor не снизится, единственная возможность оживить рынок находится в руках банков. „Несмотря на то, что крупным универсальным банкам должно быть гораздо проще снижать процентные ставки, они до сих пор стремятся к сохранению своей прибыли с точностью до одного знака после запятой, так что более мелким участникам рынка снова предстоит первыми прокладывать этот путь“, – представила более общую картину рынка жилищного кредитования руководитель Bigbank.

Пехтер считает очень важным, чтобы любое выгодное с точки зрения процентной ставки предложение одинаково действовало для всех, независимо от профессии ходатайствующего, энергетического класса приобретаемого жилья или его местоположения. „Например, очень многие работающие люди не могут себе позволить купить квартиру энергетического класса А в новостройке, даже если они действительно этого хотят, но их не следует наказывать за это более высокой процентной ставкой“, – подчеркнула Пехтер. Она также не считает справедливыми дорогостоящие дополнительные обязательства, которыми в некоторых банках сопровождаются выгодные жилищные кредиты. „Покупка жилья должна быть максимально простой, насколько это возможно, потому что Ваш дом — это Ваш дом, а деньги, полученные в кредит, – это во всех банках все те же евро“, — убеждена Йонна Пехтер.

В январе каждое четвертое ходатайство о предоставлении кредита было связано с желанием рефинансировать существующий кредит, что, с одной стороны, говорит о том, что люди хотят и вполне способны заниматься семейным финансовым планированием, а с другой стороны, указывает на их разочарование в своих домашних банк, не желающих проявить гибкость. „В любом случае, всегда следует тщательно просчитывать все расходы, связанные с переоформлением договора, потому что смена банка из-за одного только небольшого изменения маржи может оказаться невыгодной“, — предостерегла Йонна Пехтер от слишком поспешного принятия важных решений.