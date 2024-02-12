„Это безумный клубок схем“. Российский бизнесмен оставил в Эстонии недостроенные дома

У жилого комплекса, который компания Teletorni Kodud возводила возле Таллиннской телевышки, были все предпосылки для успеха – состоятельный инвестор из России, удачное месторасположение и красивый проект. Сейчас эта фирма может похвастаться разве что скопищем долгов и судебных дел, а ее владельца и след простыл.

„Это безумный клубок схем, – говорит один из покупателей жилья. — Это один большой минус для всех, кто купил здесь квартиру“.

Сайт проекта Teletorni Kodud обещает 40 эксклюзивных квартир, 18 рядных боксов с продуманной планировкой и эксклюзивные коммерческие площади. На картинках – светящийся огнями жилой комплекс возле леса, роскошно-минималистичные квартиры, ресторанчики на первых этажах, подземная парковка с шикарными авто. Квартиры и боксы здесь продавались по цене от 300 до 600 тысяч евро.

Все это должны были построить два года назад.