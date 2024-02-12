ОПРОС | Банк назвал главные препятствия для приобретения собственного жилья

Если посмотреть на причины, по которым разные возрастные группы не покупают жилье сейчас, то можно заметить существенную разницу между 25-34-летними и пожилыми людьми. Если чуть более половины молодых людей считают проблемой высокий Euribor, то среди 45-54-летних таких только 37%. В то время как 45% молодых людей испытывают нехватку сбережений, только треть респондентов в возрастной группе 45-54 года сталкиваются с подобной проблемой.

Жители Эстонии значительно более пессимистичны, чем их южные соседи. Общую экономическую ситуацию в качестве препятствия для покупки жилья назвали 48% респондентов в Латвии и 38 % в Литве. В Латвии и Литве основной причиной отказа от покупки жилья является недостаточный доход: так ответили 49% жителей Литвы и 54% жителей Латвии.

Примерно каждый седьмой респондент в качестве причины отказа от покупки жилья назвал страх перед неопределенной геополитической ситуацией. Высокие коммунальные платежи в качестве одной из причин отказа от покупки жилья назвали 12% респондентов.

Цена денег начинает снижаться, поэтому мы можем увидеть некоторое оживление на рынке недвижимости уже весной. Хотя в этом году не прогнозируется экономического роста, процентные ставки снижаются, а зарплаты умеренно растут, что также сделает кредиты более доступными“, – говорит Ребане.

Анализируя результаты опроса, руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, отметил, что после восьми кварталов рецессии подряд опасения по поводу состояния экономики вполне закономерны. С другой стороны, Ребане прогнозирует, что скептический взгляд жителей Эстонии на перспективу покупки жилья в обозримом будущем будет медленно меняться.

В ходе опроса, проведенного в конце года, 59% жителей Эстонии, не имеющих собственного жилья и подумывающих о его покупке, заявили, что препятствием для принятия решения о покупке является общая экономическая ситуация. Недостаточный доход для погашения кредита назвали 47% респондентов, а третьим препятствием стала высокая ставка Euribor, о чем заявили 42% респондентов. Кроме того, были названы неуверенность в будущем и отсутствие необходимой суммы для первоначального взноса (по 35%), а также отсутствие подходящей недвижимости на рынке (15%).

Молодые люди в возрасте 25-34 лет в Эстонии также заметно отличаются от своих сверстников из Латвии и Литвы: 69% респондентов в Эстонии считают общую экономическую ситуацию препятствием для покупки жилья, по сравнению с 52% в Латвии и 41% в Литве.

По словам Танеля Ребане, молодым людям в Эстонии и Литве одинаково трудно приобрести свой первый дом, однако у молодых людей в Латвии финансовые возможности для покупки жилья несколько выше. В то время как высокая ставка Euribor является проблемой при покупке жилья для 54% молодых людей в Эстонии и половины в Литве, в Латвии она является препятствием только для 35% респондентов. Отсутствие денег на первоначальный взнос не позволяет половине молодых людей в Литве купить жилье, в то время как в Эстонии этот показатель составляет 45%, а в Латвии – всего 30%. В то же время для молодых людей в Латвии недостаточный доход является самой острой проблемой при покупке жилья: так ответила половина молодых людей в Латвии, по сравнению с 44% в Эстонии и 41% в Литве.

По словам руководителя отдела частного банковского обслуживания Luminor, полученные результаты отражают ситуацию на рынке недвижимости. В то время как сопоставимые квартиры в Риге стоят почти в два раза дешевле, чем в Таллинне, первоначальный взнос в Латвии примерно в два раза ниже, чем в Эстонии.

„Несмотря на то, что в настоящее время процентные ставки все еще кажутся высокими, они уже на горизонте, и в долгосрочной перспективе покупка собственного жилья имеет больше смысла, чем аренда. Например, если 30-летний молодой человек купит квартиру с помощью кредита сегодня, он может быть уверен, что к 60 годам он будет собственником квартиры и ему не придется платить за жилье, например, из своей пенсии. В то же время выплаты по кредиту со временем станут дешевле за счет инфляции за период погашения“, – говорит Ребане.

По словам Танеля Ребане, важно также знать, что беря кредит не стоит опасаться 30-летнего периода погашения. „Поведение заемщиков очень разное. Есть люди, которые берут один кредит за всю свою жизнь и потом живут в купленном доме до конца своих дней. Но немало и тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств продает или обменивает свою недвижимость и, соответственно, досрочно погашает кредит“, – говорит он. Например, среди клиентов банка Luminor средний кредит на покупку жилья погашается за 10 лет“.

В конце декабря прошлого года исследовательская компания Norstat по заказу Luminor опросила в Эстонии, Латвии и Литве по 1000 человек в возрасте 26-65 лет.