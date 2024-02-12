Тепловентилятором или паяльной лампой без труда можно не только разморозить трубы, но и поджечь дом

При экстремальных минусовых температурах этой зимы многие домовладельцы оказались в дискомфортной ситуации, когда из-за замерзания труб прекратилось их водоснабжение и разладился быт.

„В основном трубы замерзают в помещениях, которые не отапливаются или недостаточно утеплены, а также в деревенских домах, банях и прилегающих к наружной стене ванных комнатах. В этом зачастую виноваты строительные ошибки, старение окружающей трубопровод изоляции или плохой монтаж“, — разъяснила причины замерзания труб руководитель отдела имущественного ущерба Seesam Кристель Коби.

В первых рядах — несчастные случаи по неосторожности

По словам страховщика, в таких ситуациях во многих домовладельцах просыпается внутренний Макгайвер и люди вооружаются подручными средствами, такими как тепловентиляторы, фены, радиаторы и паяльные лампы.

Опаснее всего из них, безусловно, открытый огонь, который может разорвать обледеневшую трубу, а также без труда поджечь дом. Хотя в домашних условиях для размораживания труб используются и строительные фены, температура этого инструмента столь высока, что при небрежном обращении он может поджечь деревянный фасад, с которого огонь быстро перекинется на настил и полы. Можно только гадать, что останется в такой ситуации от какого-нибудь старого дома, утепленного стружкой.

„Следует учитывать и то, что если использовать при размораживании излучающий тепло прибор, то металл проведет тепло и возгорание может начаться в другом месте. У нас были случаи, когда возгорались нанесенная вокруг трубы строительная пена и перекрытие, напротив которых находились прогреваемые трубы“, — сказала Коби.