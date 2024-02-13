Почти даром – тоже дорого: жителям пяти хрущевок в Нарве предстоит принять инвестиционное решение

Кроме утепления, замены систем вентиляции и отопления, жители пяти хрущевок на нарвской улице Виру смогут получить балконы и лифты, если выберут проект с этими элементами. Нарва вскоре объявит архитектурный конкурс, и для себя каждое из пяти КТ сможет выбрать один из проектов-победителей. Городские власти надеются сделать образцово-показательный квартал, чтобы и других нарвитян подтолкнуть к повышению энергоэффективности своего жилья.