Почти даром – тоже дорого: жителям пяти хрущевок в Нарве предстоит принять инвестиционное решение
Летом жители пяти нарвских хрущевок в Старом городе получат возможность провести полную реконструкцию своих домов для повышения энергоэффективности на рекордно льготных условиях. Из Фонда справедливого перехода КТ смогут покрыть 80% расходов на строительные работы, а из европейской программы ELENA – 90% на энергоаудит, проектирование и другие подготовительные работы. Но проголосуют ли за это владельцы квартир – неизвестно, пишет dv.ee.
Кроме утепления, замены систем вентиляции и отопления, жители пяти хрущевок на нарвской улице Виру смогут получить балконы и лифты, если выберут проект с этими элементами. Нарва вскоре объявит архитектурный конкурс, и для себя каждое из пяти КТ сможет выбрать один из проектов-победителей. Городские власти надеются сделать образцово-показательный квартал, чтобы и других нарвитян подтолкнуть к повышению энергоэффективности своего жилья.
Но полная реконструкция хрущевки будет стоить дорого, и даже та небольшая часть самофинансирования, которая требуется от квартирного товарищества, пугает владельцев квартир – особенно пожилых.