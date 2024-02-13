Стартует подача налоговых деклараций: важная информация в связи с недвижимостью и жилищными кредитами

Из суммарного дохода человека разрешено вычитать общий необлагаемый налогом доход, проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, пожертвования и взносы в дополнительную накопительную пенсию.

Ставка необлагаемого дохода зависит от размера дохода. В случае людей, еще не достигших пенсионного возраста, годовой доход которых составляет до 14 400 евро, применяется необлагаемый доход в размере7 848 евро в год. Если годовой доход находится в пределе 14 400–25 200 евро, то расчет необлагаемого подоходным налогом дохода является более сложным, так как в таком случае необлагаемый доход уменьшается в соответствии с формулой 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400). Если годовой доход превышает 25 200 евро, то необлагаемый доход отсутствует.

Налоговая льгота распространяется на проценты по жилищному кредиту в последний раз

Физическое лицо имеет право вычесть из дохода проценты по кредиту или лизингу на жилой дом или квартиру, приобретенную для себя в качестве жилья, однако закон устанавливает в этом отношении максимальный верхний предел вычитаемых процентов. Проценты по жилищному кредиту можно вычесть из облагаемого налогом дохода в сумме до 300 евро, при этом возврат подоходного налога с данной суммы составляет 20 процентов, т.е. максимум 60 евро.

Такую налоговую льготу можно использовать в этом году в последний раз. Данные о процентах по жилищному кредиту следует отправить в Налогово-таможенный департамент до начала подачи декларации. В результате данные сразу же автоматически попадут в декларацию. Например, клиенты Coop Pank могут отправить в Налогово-таможенный департамент справку об уплаченных в интернет-банке процентах, выбрав меню „Laenud ja liisingud“ („Кредиты и лизинг“) и открыв раздел „Intressitõend MTA-le“ („Справка о процентах для MTA“). Данные можно передать в Налоговый департамент одним нажатием кнопки. Чтобы получить справку об уплаченных процентах в бумажном виде, обратитесь в службу поддержки клиентов или в ближайшее отделение Coop Pank.