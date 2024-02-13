Стартует подача налоговых деклараций: важная информация в связи с недвижимостью и жилищными кредитами
В этом году декларацию о доходах можно подать Налогово-таможенному департаменту с 15 февраля до 30 апреля, а переплаченный подоходный налог возвращается с 5 марта. Руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова рассказала о важных моментах, связанных с жилищными кредитами и недвижимостью, на которые следует обратить внимание при подаче декларации о доходах.
Из суммарного дохода человека разрешено вычитать общий необлагаемый налогом доход, проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, пожертвования и взносы в дополнительную накопительную пенсию.
Ставка необлагаемого дохода зависит от размера дохода. В случае людей, еще не достигших пенсионного возраста, годовой доход которых составляет до 14 400 евро, применяется необлагаемый доход в размере7 848 евро в год. Если годовой доход находится в пределе 14 400–25 200 евро, то расчет необлагаемого подоходным налогом дохода является более сложным, так как в таком случае необлагаемый доход уменьшается в соответствии с формулой 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400). Если годовой доход превышает 25 200 евро, то необлагаемый доход отсутствует.
Налоговая льгота распространяется на проценты по жилищному кредиту в последний раз
Физическое лицо имеет право вычесть из дохода проценты по кредиту или лизингу на жилой дом или квартиру, приобретенную для себя в качестве жилья, однако закон устанавливает в этом отношении максимальный верхний предел вычитаемых процентов. Проценты по жилищному кредиту можно вычесть из облагаемого налогом дохода в сумме до 300 евро, при этом возврат подоходного налога с данной суммы составляет 20 процентов, т.е. максимум 60 евро.
Такую налоговую льготу можно использовать в этом году в последний раз. Данные о процентах по жилищному кредиту следует отправить в Налогово-таможенный департамент до начала подачи декларации. В результате данные сразу же автоматически попадут в декларацию. Например, клиенты Coop Pank могут отправить в Налогово-таможенный департамент справку об уплаченных в интернет-банке процентах, выбрав меню „Laenud ja liisingud“ („Кредиты и лизинг“) и открыв раздел „Intressitõend MTA-le“ („Справка о процентах для MTA“). Данные можно передать в Налоговый департамент одним нажатием кнопки. Чтобы получить справку об уплаченных процентах в бумажном виде, обратитесь в службу поддержки клиентов или в ближайшее отделение Coop Pank.
Вычесть из дохода можно проценты только по одному жилищному кредиту. Если у подателя декларации несколько жилищных кредитов, то ему нужно решить, данные какого кредита будут внесены в декларацию о доходах через интернет-банк. Если в течение одного и того же года прекращается кредитный договор, заключенный для приобретения одного жилья, и заключается новый кредитный договор для приобретения другого жилья, то из дохода можно вычесть проценты, уплаченные на основании обоих договоров. Это можно сделать только в том случае, если проценты не уплачиваются одновременно.
Если жилищный кредит использовался помимо приобретения или строительства жилья еще и для другой цели, например, для приобретения мебели, то из дохода можно вычесть только проценты по той части кредита, которая использовалась для приобретения жилья. В случае выполнения ремонта право на вычет процентов по жилищному кредиту отсутствует.
Передача остатка не вычтенного из дохода процента супругу или супруге
Если уплаченный процент по кредиту превышает облагаемый налогом доход лица или предел в 300 евро, то человек может передать остаток не вычтенного из дохода процента своему супругу или супруге. Остаток процента может быть передан супругу или супруге, если лица состоят в браке по состоянию на конец календарного года, или если имущественным отношением супругов является общность имущества. Если у супруга или супруги имеется достаточно облагаемых налогом доходов, то такое лицо может вычесть остаток процента из своего облагаемого налогом дохода. Человек не должен самостоятельно рассчитывать остаток процента. При подаче декларации о доходах в электронной системе e-MTA данный расчет отображается в ходе расчета по налогам, и в случае образования остатка человек может указать в своей декларации о доходах данные супруга или супруги, которому или которой переводится остаток.
Получатель налоговой льготы должен быть лицом, являющимся как заемщиком, так и собственником и жителем недвижимости
Правом на налоговую льготу обладает только то лицо, которое является как заемщиком кредита на жилье, так и собственником данного жилья, и такая купленная посредством кредита недвижимость должна также являться местом жительства этого лица. Банк не передает Налогово-таможенному департаменту информацию относительно собственника приобретенного посредством кредита жилья. В интернет-банке предварительно заполненные данные о процентах по кредиту видны всем заемщикам, которые взяли жилищный кредит как в качестве основного заемщика, так и в качестве созаемщика. Заемщики, которые не являются собственниками связанной с кредитом недвижимости, должны самостоятельно удалить информацию о платежах по процентам из своей декларации о доходах.
Расчет подоходного налога при поручительстве по кредиту или ходатайстве о совместном кредите
Поручитель по кредиту не имеет права на вычет процентов, даже в том случае, если он является собственником жилья. Если жилье находится в совместной собственности, и у недвижимости имеется два собственника, которые оба являются также и заемщиками, то они оба имеют право декларировать проценты по жилищному кредиту и вычитать их из дохода пропорционально своей доли собственности.
Учет дохода в случае продажи недвижимости
Подоходный налог необходимо уплатить с заработанного с недвижимости дохода, т.е. с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если человек купил недвижимость за 20 000 евро и продал за 50 000 евро, то подоходный налог 20% необходимо уплатить с дохода в размере 30 000 евро. Если продавец на основании чеков может доказать инвестиции, сделанные для улучшения недвижимости, например, то, что у дома была заменена крыша или что в квартиру была куплена новая кухонная мебель, такие расходы могут быть вычтены из дохода.
Декларация дохода в случае продажи своего жилья
Уплачивать подоходный налог при продаже недвижимости не нужно в том случае, если продается собственное жилое помещение, и делать это без уплаты подоходного налога можно каждые два года. В случае продажи жилья, купленного посредством жилищного кредита, вычитать проценты по кредиту можно до момента заключения сделки по продаже, т.е. до отчуждения недвижимости, то есть до даты, в которую собственность перешла другому лицу.
Освобождение от подоходного налога в случае продажи возвращенного имущества и продажи дачи
Кроме продажи своего жилья, от подоходного налога освобождается также продажа противоправно отчужденного и возвращенного имущества, а также имущества, полученного путем приватизации с преимущественным правом покупки. Подоходный налог также не требуется уплачивать при продаже такого садового дома или дачи, размер недвижимости при которой не превышает 2500 квадратных метров, и которая находилась в собственности продавца минимум два года.
Расчет подоходного налога в случае наследства или договора дарения
Если человек желает продать полученное в наследство жилое помещение или жилой дом, который наследник до продажи использовал в качестве места жительства, то, при условии, что в течение предыдущих двух лет он не продал ни одного другого места жительства, в отношении полученного от продажи наследства дохода обязательство по уплате подоходного налога не применяется.
Однако в случае продажи имущества, полученного на основании наследования или сделки по дарению, которое продавец не использовал в качестве места жительства, изначальной ценой имущества назначается ноль евро, и при продаже этого имущества подоходный налог должен быть уплачен со всей цены продажи. Например, если внук продал унаследованную от своей бабушки квартиру за 100 000 евро, при том, что бабушка приобрела ее за 70 000 евро, то уплаченная бабушкой цена покупки вычтена быть не может, и подоходный налог будет необходимо уплатить со всей цены продажи.
При возврате переплаченного подоходного налога следует хорошо подумать о том, как их можно использовать с умом. Такой возврат может быть отличным способом начать накопления.