ВИДЕО | Очередной клиент пострадал от деятельности фирмы LedKaup(5)
Известный зрителям „Зеркала“ Эдуард Иванов и его фирма LedKaup OÜ снова стали героями передачи, поскольку в поселке Аэспа Раплаского уезда так и не была до конца построена баня, хотя деньги были заплачены, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
В поселке Аэспа Анатолию должны были построить баню. Он заплатил деньги, а банька так и не появилась. Вернее, появилась, но не вся.
Постоянные телезрители наверняка помнят сюжет об Эдуарде Иванове и его фирме LedKaup OÜ, а также о маленьком модульном домике, который должен был появиться в дачном посёлке под Маарду. История там была схожая - деньги Эдуард взял, а домик на участке так и не появился. В тот раз в Департаменте защиты прав потребителей "Зеркалу" рассказали, что фирма LedKaup уже давно находится в чёрном списке, поэтому было понятно, что таких историй, увы, не одна и не две. Тем не менее Эдуарду Иванову было чем удивить "Зеркало".
Когда баня в разобранном виде была доставлена на участок, Эдуарду была заплачена вторая половина суммы наличными. Всего - 19 500 евро плюс 2017 евро за фундамент. После чего Эдуард дал расписку на всю сумму, построил баню наполовину и исчез.
Эдуард объяснял свои исчезновение различными болезнями.
Терпение Анатолия вскоре кончилось, и он обратился в полицию. Но полиция такими делами не занимается - раз гражданское дело, нужно идти в суд.
"Зеркало" выяснило, что с момента выхода предыдущей посвященной LedKaup передачи (то есть с ноября 2023 года) сайт фирмы LedKaup перестал работать. Значит как минимум там заказы Эдуард Иванов больше не принимает.
"В отношении фирмы LedKaup у нас было более 20 обращений, согласно которым, предприятие не выполнило своих обязательств. Или проще говоря, обмануло покупателей. И к настоящему моменту мы своим предписанием закрыли интернет-магазин предприятия. Несмотря на это, положение потребителей сложное, потому что предприятие не выполняет решения Комиссии по потребительским спорам. Поэтому многие из этих покупателей своих денег обратно не получили. Так что мы занесли это предприятие в чёрный список. Но у нас есть обоснованные подозрения, что руководство LedKaup продолжает продажи уже под другими названиями. Мы следим за ситуацией и при необходимости дополнительно известим об этом потребителей", - сказал глава секретариата Комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Вейко Копамеэс.
А большего Комиссия по потребительским спорам сделать и не может. Несмотря на то, что уже не первый год и политики, и чиновники говорят о том, что пора бы уже сделать решения комиссии обязательными к исполнению, воз и ныне там.
Пока средство одно - суд. Средство не быстрое, но действенное. И в доказательство можем сказать, что в августе суд взыскал с фирмы LedKaup в пользу истцов 3194,47 евро и обязал покрыть все судебные издержки. А это наверняка тоже сумма немаленькая. Да и сам Эдуард Иванов как физическое лицо суда тоже не избежал.
"Зеркало" очень долгое время пытались связаться с Эдуардом Ивановым по телефону и попросить комментарий, но безуспешно. Зато на электронную почту пришёл следующий ответ: "Благодаря вашему выпуску снизилось количество заказов и на данный момент было принято решение приостановить работу фирмы, чтобы разобраться с имеющимися проблемами. Больше комментариев дать не могу".
Раз деятельность фирмы LedKaup приостановлена, "Зеркало" считает это своей маленькой победой.
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