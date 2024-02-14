ВИДЕО | Очередной клиент пострадал от деятельности фирмы LedKaup

В поселке Аэспа Анатолию должны были построить баню. Он заплатил деньги, а банька так и не появилась. Вернее, появилась, но не вся.

Постоянные телезрители наверняка помнят сюжет об Эдуарде Иванове и его фирме LedKaup OÜ, а также о маленьком модульном домике, который должен был появиться в дачном посёлке под Маарду. История там была схожая - деньги Эдуард взял, а домик на участке так и не появился. В тот раз в Департаменте защиты прав потребителей "Зеркалу" рассказали, что фирма LedKaup уже давно находится в чёрном списке, поэтому было понятно, что таких историй, увы, не одна и не две. Тем не менее Эдуарду Иванову было чем удивить "Зеркало".

Когда баня в разобранном виде была доставлена на участок, Эдуарду была заплачена вторая половина суммы наличными. Всего - 19 500 евро плюс 2017 евро за фундамент. После чего Эдуард дал расписку на всю сумму, построил баню наполовину и исчез.

Эдуард объяснял свои исчезновение различными болезнями.

Терпение Анатолия вскоре кончилось, и он обратился в полицию. Но полиция такими делами не занимается - раз гражданское дело, нужно идти в суд.

"Зеркало" выяснило, что с момента выхода предыдущей посвященной LedKaup передачи (то есть с ноября 2023 года) сайт фирмы LedKaup перестал работать. Значит как минимум там заказы Эдуард Иванов больше не принимает.