Напоминание: этот год – последний, когда можно вычесть проценты по кредитам на покупку жилья в своей налоговой декларации

"Сумму процентов по ипотеке, уплаченных в прошлом году, вы можете посмотреть в интернет-банке, где ее также можно удобно передать в электронную среду Налогово-таможенного департамента для автоматического внесения в декларацию. Поскольку в будущем это право исчезнет в связи с изменением законодательства, в этом году вы в последний раз можете вычесть проценты из своего дохода. Основным условием является то, что жилье, приобретенное за счет кредита, использовалось в течение календарного года как ваше собственное", – говорит руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк.

Корк пояснил, что если жилье или квартира были сданы в аренду, то вычет процентов в этом случае не допускается. "В случае, если человек взял несколько кредитов на покупку жилья, в декларации следует указать только один из них, поскольку, согласно Закону о подоходном налоге, из налогооблагаемого дохода можно вычесть проценты по кредиту на приобретение только одного дома или квартиры. Если в том же году был расторгнут кредитный договор на приобретение одного жилья и заключен новый договор на приобретение другого жилья, то проценты, уплаченные по обоим договорам, могут быть вычтены из облагаемого дохода. Это можно сделать только в том случае, если проценты не были выплачены одновременно", – пояснил он.

Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии отметил, что к в качестве приобретения рассматривается также строительство, расширение и реконструкция дома, при условии что работы начаты на основании разрешения на строительство или строительного проекта. То есть возможность ходатайствовать о возврате процентов подразумевает не только покупку нового и завершенного жилья.