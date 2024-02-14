Напоминание: этот год – последний, когда можно вычесть проценты по кредитам на покупку жилья в своей налоговой декларации
С завтрашнего дня вы сможете подать декларацию о доходах в режиме онлайн. Это также последний год, когда физические лица могут вычесть из своего налогооблагаемого дохода проценты по ипотеке – максимум 300 евро на человека.
"Сумму процентов по ипотеке, уплаченных в прошлом году, вы можете посмотреть в интернет-банке, где ее также можно удобно передать в электронную среду Налогово-таможенного департамента для автоматического внесения в декларацию. Поскольку в будущем это право исчезнет в связи с изменением законодательства, в этом году вы в последний раз можете вычесть проценты из своего дохода. Основным условием является то, что жилье, приобретенное за счет кредита, использовалось в течение календарного года как ваше собственное", – говорит руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк.
Корк пояснил, что если жилье или квартира были сданы в аренду, то вычет процентов в этом случае не допускается. "В случае, если человек взял несколько кредитов на покупку жилья, в декларации следует указать только один из них, поскольку, согласно Закону о подоходном налоге, из налогооблагаемого дохода можно вычесть проценты по кредиту на приобретение только одного дома или квартиры. Если в том же году был расторгнут кредитный договор на приобретение одного жилья и заключен новый договор на приобретение другого жилья, то проценты, уплаченные по обоим договорам, могут быть вычтены из облагаемого дохода. Это можно сделать только в том случае, если проценты не были выплачены одновременно", – пояснил он.
Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии отметил, что к в качестве приобретения рассматривается также строительство, расширение и реконструкция дома, при условии что работы начаты на основании разрешения на строительство или строительного проекта. То есть возможность ходатайствовать о возврате процентов подразумевает не только покупку нового и завершенного жилья.
Физическое лицо может вычесть из своего налогооблагаемого дохода максимум 300 евро процентов по ипотеке, а поскольку подоходный налог в настоящее время составляет 20%, 60 евро подлежат возврату. Если выплаченные проценты превышают налогооблагаемый доход или лимит в 300 евро, остаток, который не был вычтен, может быть переведен на супруга. Это происходит в том случае, если они состоят в браке на конец календарного года и если их имущественные отношения являются общими.
По словам Корка, информацию о процентах по жилищным кредитам можно найти в интернет-банке, который показывает проценты, выплаченные в течение года, а также предлагает возможность отправить электронную справку в Налогово-таможенный департамент.
Всю необходимую информацию о декларировании процентов по жилищному кредиту, выплаченных в 2023 году, а также по декларации о доходах, связанных с накоплениями и инвестициями, можно найти на сайте Luminor, а также на сайте Налогово-таможенного департамента. Последний день подачи декларации о доходах – 30 апреля.