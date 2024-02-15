ЭКСПЕРТ | Почему цены на недвижимость в Эстонии упали не так сильно, как ожидалось

По словам Игоря Хабала, в Эстонии цены на недвижимость упали меньше, чем в среднем по Европе. „В статистику прошлого года, в раздел новостроек попало значительное количество ранее заключённых сделок, что исказило реальную картину, на самом же деле, среднее снижение составило 5-7%. В то же время в Германии цены на недвижимость упали на 10%, а в Швеции даже на 10-15%. Учитывая, что экономический спад в Эстонии является самым глубоким в еврозоне, люди ожидают больших изменений и в сфере недвижимости, но против этого работают три важных экономических фактора“, – сказал Хабал.

„Первая причина – сильный рынок труда. Да, уровень безработицы немного вырос, сейчас он составляет 8%, а может достичь и десяти процентов из-за увольнений, имевших место в начале года, но, на самом деле, более важная сторона медали – высокая занятость. Заработную плату получают около 700 000 человек, эта цифра за последние годы выросла почти на 50 000, и рынок труда в целом хорошо держится“, – добавил Хабал.

„Целью повышения ставки Euribor центральными банками было охлаждение экономики и инфляции, что в определённой степени сработало, и экономику не сломало. Экономика работает, но более медленными темпами. Учитывая, что наши основные целевые рынки, такие как Финляндия и Швеция, вероятно, столкнутся с экономическим спадом в этом году, можно сказать, что экономика Эстонии, на самом деле, хорошо справилось, и люди могут продолжать делать выплаты по своим кредитам. Вынужденных продаж, сравнимых с теми, что были во время кризиса недвижимости в 2007-2008 годах, сейчас нет, что поддерживает и рынок, и цены“, — сказал Хабал.