Число заверенных сделок с недвижимостью сократилось почти на пятую часть

Если в 2022 году нотариусы по всей Эстонии заверили 80 153 сделки с недвижимостью, то в прошлом году их было 66 551, то есть на 17% меньше. Больше, чем в среднем число сделок с недвижимостью снизилось в Вырумаа (-33%), на Хийумаа и в Йыгевамаа (-29%), в Пылвамаа, на Сааремаа и в Тартумаа (-19%), а также в Харьюмаа и Ярвамаа (-18%). В Ляэне-Вирумаа количество сделок с недвижимостью снизилось, как и в среднем по Эстонии, то есть на 17%. Меньше среднего снижение оказалось в Ляэнемаа и Пярнумаа (-16%), Вильяндимаа (-11%), Рапламаа (-6%) и Валгамаа (-2%). Количество сделок выросло только в Ида-Вирумаа, увеличившись на 3%. В январе нотариусы заверили 4369 сделок с недвижимостью по всей Эстонии, что почти на 6% меньше, чем в январе прошлого года. Тогда были заверены 4642 сделки.

„Уменьшение количества заверений сделок с недвижимостью на 17% в прошлом году наглядно показывает неуверенность людей в связи с продолжительным общим ростом цен и спадом экономики, – отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. – Несмотря на начавшийся недавно рост реальной заработной платы, при покупке недвижимости люди продолжают проявлять осторожность, и это также отражается на продолжившемся в январе уменьшении количества заверений сделок с недвижимостью“.

Общее количество официальных нотариальных операций за последний год сократилось на 11%. Если в 2022 году нотариусы совершили 315 004 официальных действия, то в прошлом году – 279 295. Снижение количества официальных операций оказалось больше среднего в Вырумаа (-20%), Йыгевамаа и Пылвамаа (-16%), Тартумаа (-15%), Ляэнемаа (-14%), на Хийумаа и в Вильяндимаа (-13%), а также в Харьюмаа (-12%). На Сааремаа количество нотариальных сделок сократилось на 11%, что соответствует среднему показателю по Эстонии. Меньшим, чем в среднем, снижение было в Ярвамаа (-10%), Ляэне-Вирумаа (-9%), Пярнумаа и Рапламаа (-5%), Ида-Вирумаа (-2%) и Валгамаа (-1%).