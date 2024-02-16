Началась подача деклараций о доходах: как рассчитать подоходный налог при продаже недвижимости

Нет необходимости платить подоходный налог, если вы продаете собственное жилье, но это можно делать не чаще, чем раз в два года. Подоходный налог должен уплачиваться с дохода, полученного от продажи недвижимого имущества, то есть с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если человек купил недвижимость за 100 000 евро, а продал ее за 150 000 евро, то с дохода в размере 50 000 евро необходимо уплатить подоходный налог в размере 20%.

Если продавец может на основании чеков доказать сделанные для улучшения имущества вложения – например, замену крыши на доме – такие расходы могут быть вычтены из облагаемого дохода.

Доход нужно указывать в декларации самостоятельно

Сразу после заключения сделки купли-продажи никто не требует у продавца подоходный налог, но у государства есть данные сделки и продавец должен внести полученный доход в декларацию.

Официальный период декларирования доходов в этом году – с 15 февраля по 15 апреля. Переплаченный подоходный налог будет возвращаться с 5 марта.

Особый порядок налогообложения

Помимо продажи собственного места жительства, подоходный налог также не нужно платить при продаже садового дома или дачи с участком площадью не более 2500 квадратных метров, которые находятся в собственности продавца не менее двух лет.

Также предусмотрена безналоговая продажа возвращенного имущества и имущества, приватизированного с помощью приватизационных ценных бумаг (EVP). В случае EVP действует условие, что размер недвижимой собственности не может превышать двух гектаров.