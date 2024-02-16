Невероятное повышение цен на квартиры сменилось их столь же невероятным снижением

Если в декабре в индексированных городах было совершено 1 238 сделок с квартирной собственностью, то в январе количество сделок достигло всего лишь 876.

Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что мы имеем дело с ожидавшимся снижением цен, поскольку в декабре в Таллинне было оформлено больше обычного ранее оговоренных сделок с очень дорогими проектами в новостройках, что повлекло за собой сиюминутный резкий взлет средней стоимости сделок.

„В настоящее время рынок достаточно пассивен, поскольку чувство уверенности потребителей сохраняется на низком уровне, и недвижимость приобретается только в случае необходимости, а не для исполнения своей мечты. Кроме того, с рынка ушла также большая часть инвесторов в арендную недвижимость, поскольку в настоящий момент данный бизнес имеет негативную продуктивность, при этом, в связи со свободными арендными площадями приходится еще доплачивать за проценты по кредиту и амортизацию“, – добавил Сооман.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем двадцатилетней истории.