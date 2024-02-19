Популярный в Эстонии производитель красок по-прежнему действует на российском рынке

Летом 2022 года Tikkurila и основной владелец компании PPG Industries объявили, что прекратят продавать свою продукцию различным российским компаниям, поддерживающим агрессивную войну. Одновременно с этим они пообещали пожертвовать свои российские доходы на гуманитарную помощь Украине.

Несмотря на это, в октябре прошлого года Tikkurila по-прежнему выступала в качестве партнера на Московской неделе интерьера и дизайна. В сентябре Tikkurila была представлена и на крупнейшей строительной выставке России. По данным журнала Insider, последнее сотрудничество Tikkurila касалось банка „Тинькофф“, который находится в санкционном списке США и Канады. По заверению Tikkurila, деятельность в России не принесла ей прибыли, а сделка про продаже была отложена из-за действий российских властей.