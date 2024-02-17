Ванная комната для пожилого человека: как получить пособие на ремонт?
Ванные комнаты в стандартных панельных домах изначально были спроектированы без учета потребностей людей с недостатками здоровья. Например, когда возраст человека уже не позволяет перешагнуть высокий порог или самому залезть в ванну, ежедневные гигиенические процедуры могут оказаться труднодоступны. Но решить проблему помогут ремонт и адаптация ванной комнаты под нужды хозяина. Пособие для этого можно получить у местных самоуправлений. Как – выясняла „МК-Эстония“.
О пособии на адаптацию жилья могут ходатайствовать все люди, имеющие инвалидность, из-за которой трудно перемещаться по жилью и выполнять повседневные действия.
Цель услуги – помочь человеку максимально самостоятельно или с минимальной посторонней помощью справляться с ежедневным уходом за собой, чтобы продолжить проживать в собственной квартире.
Пособие для людей с ограниченными возможностями выплачивают все самоуправления. В перечень компенсируемых затрат входят работы по адаптации жилья, в том числе пособие можно использовать для замены ванны на душевую кабину. Самоуправление компенсирует расходы на строительные материалы и работы.
К расходам на адаптацию жилья не относятся траты на приобретение и установку технических средств, если они могут быть приобретены и установлены на основании „Перечня вспомогательных средств“, утвержденного Законом о социальном обеспечении. Это, например, стулья-туалеты, душевые стулья и другие подобные приспособления.
Максимальная сумма пособия в разных самоуправлениях различается. В Таллинне это 3200 евро, в Тарту – 85% от стоимости ремонта, но не более 1800 евро в год.
Сроки подачи ходатайств в разных самоуправлениях также отличаются. В Таллинне подать ходатайство можно в любое время. Для этого надо обратиться в соцотдел по месту жительства.
Управа возмещает расходы, если в результате адаптации жилья ходатайствующий сможет лучше справляться со своей повседневной деятельностью, значительно снизится его потребность в посторонней помощи в передвижении, соблюдении личной гигиены, приготовлении пищи, повысится безопасность, или если потребность в помощи невозможно удовлетворить посредством других услуг.
Скидка на вспомогательные предметы
Однако необходимые вспомогательные приспособления можно получить с существенной скидкой от государства. Для этого сначала надо обратиться к своему лечащему врачу.
„Людям пенсионного возраста для получения вспомогательного устройства не требуется иметь инвалидность или пониженную трудоспособность. А то, какие вспомогательные средства могут человеку понадобиться, решается индивидуально и в зависимости от его состояния здоровья, возможности передвигаться и т. д. Для отправления естественных потребностей и проведения гигиенических процедур, например, человеку может понадобиться стул-туалет, насадка для унитаза с поручнями, стул, скамейка или кресло для душа, либо сиденье для ванной. Сегодня ассортимент всевозможных приспособлений велик. С перечнем вспомогательных средств можно ознакомиться на сайте Департамента социального страхования“, – говорит специалист по коммуникации ведомства Ксения Репсон-Дефорж.
Она объясняет, что в перечень входит большое количество вспомогательных средств, в том числе – тех, которые могут понадобиться в ванной комнате. Но ходатайствовать можно и о компенсации стоимости приспособления, которое не внесено в перечень. Для этого надо предоставить в департамент справку о его необходимости от врача-специалиста, физио- или эрготерапевта. В определенных случаях надо добавить два ценовых предложения от различных предприятий (с равными условиями).
„Для людей, достигших возраста выхода на пенсию по старости, государственная скидка составляет 40–90% – в зависимости от конкретного вспомогательного средства. Департамент социального страхования снижает ставку самофинансирования для одиноко проживающих людей и семей, которые получали прожиточное пособие в последние 12 месяцев. В этом случае государственная скидка составляет 95% на момент совершения сделки. Но если вспомогательное средство уже приобретено, то государство задним числом не компенсирует его покупку“, – добавляет представитель Департамента социального страхования.
В обоснованных случаях человек может подать ходатайство о рассмотрении ситуации в особом порядке. Например, если материальное положение не позволяет оплатить долю самофинансирования, то Департамент социального страхования может уменьшить ее максимально на пять процентов. Только подавать ходатайство нужно до приобретения вспомогательного средства.
За ноябрь 2023 года, по последним данным, на вспомогательные средства Департамент социального страхования выплатил 2 027 376 евро, получателей было 26 865 человек. В среднем получается по 75,46 евро.
Сколько стоит обустроить ванную комнату?
„Существует несколько бюджетных вариантов для обустройства ванной комнаты для пожилого человека, которому сложно залезать в ванну“, – говорит Игорь Волков, член правления специализирующейся на ремонте ванных комнат фирмы Baltic Job Service OÜ.
Он перечисляет несколько вариантов усовершенствования ванной комнаты, которые можно сделать.
Душевой уголок. Это – наиболее распространенный и бюджетный вариант. Душевой уголок можно установить на месте старой ванны, установив поддон и ограждение. Поддон лучше выбрать с низким бортом, чтобы пожилому человеку было легче входить и выходить.
Душевая кабина. Немного дороже душевого уголка, но это – более функциональный вариант. Кабины бывают разных размеров и форм, в них часто встроены полки и держатели для удобства использования.
Душевая зона без поддона. Это – вариант для тех, кто хочет максимально облегчить доступ к душу. При этом пол в ванной делают с небольшим уклоном к душевому трапу, чтобы вода стекала. Нужно учесть, что для такого решения потребуется качественная гидроизоляция.
Портативный душ. Для максимальной экономии можно рассмотреть вариант с портативным душем. Он подключается к существующему крану и позволяет принимать душ, сидя на стуле или стоя.
„В любом случае, важно заботиться о безопасности. На полу можно уложить антискользящие коврики, установить ручки и поручни, а также использовать специальный стульчик для душа“, – советует Волков.
Пожалуй, ремонт ванной комнаты – один из самых трудоемких и затратных по времени в сравнении с другими помещениями квартиры. Он может занять несколько недель и потребовать серьезных вложений.
„Цена ремонта ванной комнаты зависит от объема работ, выбранных материалов и логистики объекта. В среднем, минимальная стоимость ремонта ванной комнаты в Таллинне начинается от 3 700 евро за работу. Цена включает в себя базовые работы по замене сантехники, укладке плитки и проведению электромонтажных работ. Сами материалы – это еще около 3 000 евро. Итого выходит около 6000–7000 евро. Стоимость может увеличиться, если выбраны дорогие отделочные материалы или нестандартные решения по дизайну. Если же делать ремонт скромно, то можно уложиться в 5 000 евро“, – говорит Волков.
По его словам, если речь идет о косметическом ремонте, то он может длиться от недели до двух. Если же планируется капитальный ремонт с полной заменой сантехники, проводки и укладкой новой плитки, то это может занять от трех недель до месяца.
Чтобы сделать ванную комнату максимально удобной для пожилого человека, добавляет специалист, можно рассмотреть следующие вспомогательные средства:
Поручни и ручки. Они помогут пожилому человеку сохранять равновесие при входе и выходе из ванны или душа. Кроме того, они могут быть полезны возле туалета.
Противоскользящие коврики. Их можно использовать как внутри ванны или душа, так и снаружи для предотвращения скольжения и падения.
Душ с низким порогом или ванна без порогов. Эти варианты облегчают вход и выход, что особенно удобно для людей с ограниченной мобильностью.
Высокий туалет. Он может облегчить посадку и подъем, особенно для людей с проблемными костями или суставами.
Удобные краны. Рычажные или сенсорные краны могут быть более удобными для пожилых людей, особенно для тех, у кого есть трудности с подвижностью рук.
Достаточное освещение. Помогает предотвратить падения и облегчает выполнение повседневных задач.
Установка кресла или скамейки в душе. Это может облегчить процесс купания, особенно для тех, кто испытывает усталость или трудности с балансировкой.
„Каждое из этих решений направлено на обеспечение безопасности и удобства пожилых людей в ванной комнате. Оптимальный выбор будет зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений каждого конкретного человека“, – подводит итог специалист.