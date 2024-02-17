Ванная комната для пожилого человека: как получить пособие на ремонт?

О пособии на адаптацию жилья могут ходатайствовать все люди, имеющие инвалидность, из-за которой трудно перемещаться по жилью и выполнять повседневные действия.

Цель услуги – помочь человеку максимально самостоятельно или с минимальной посторонней помощью справляться с ежедневным уходом за собой, чтобы продолжить проживать в собственной квартире.

Пособие для людей с ограниченными возможностями выплачивают все самоуправления. В перечень компенсируемых затрат входят работы по адаптации жилья, в том числе пособие можно использовать для замены ванны на душевую кабину. Самоуправление компенсирует расходы на строительные материалы и работы.

К расходам на адаптацию жилья не относятся траты на приобретение и установку технических средств, если они могут быть приобретены и установлены на основании „Перечня вспомогательных средств“, утвержденного Законом о социальном обеспечении. Это, например, стулья-туалеты, душевые стулья и другие подобные приспособления.

Максимальная сумма пособия в разных самоуправлениях различается. В Таллинне это 3200 евро, в Тарту – 85% от стоимости ремонта, но не более 1800 евро в год.

Сроки подачи ходатайств в разных самоуправлениях также отличаются. В Таллинне подать ходатайство можно в любое время. Для этого надо обратиться в соцотдел по месту жительства.

Управа возмещает расходы, если в результате адаптации жилья ходатайствующий сможет лучше справляться со своей повседневной деятельностью, значительно снизится его потребность в посторонней помощи в передвижении, соблюдении личной гигиены, приготовлении пищи, повысится безопасность, или если потребность в помощи невозможно удовлетворить посредством других услуг.

Скидка на вспомогательные предметы

Однако необходимые вспомогательные приспособления можно получить с существенной скидкой от государства. Для этого сначала надо обратиться к своему лечащему врачу.