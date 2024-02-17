ЭКСПЕРТ | Как избежать ложных сигналов тревоги охранной системы

Ложным сигналом тревоги обычно считается ситуация, когда охранная система срабатывает как будто без причины: например, система среагировала на кошку, патруль приехал на место и вы получаете за это счет. „Но ложная ли это была тревога? Ведь охрана дома выполнила свою работу и сообщила о возможной опасности – система не знает, что в действительности угрозы не было“, – рассуждает директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Эту проблему легко решить. „Необходим датчик, не срабатывающий на домашних животных, который можно настроить так, чтобы животное весом до 25 кг свободно ходило по дому и система не срабатывала на него“, – сказал он.

Таким образом, если система сработала и патруль приехал на место, на самом деле сигнал тревоги не был ложным. В этот раз причиной тревоги стало домашнее животное, но с таким же успехом это мог быть злоумышленник, забравшийся в ваш дом. Та же история и с дымовыми датчиками, являющимися частью охранной системы: возможно, у вас просто пригорели блины, но система этого не знает!

„Если мы не можем связаться с контактным лицом в течение трех минут и сигнал тревоги не аннулируют, наш патруль выезжает проверить ситуацию, – объяснил Пярьяла и добавил, что какой бы сигнал тревоги ни поступил от охранной системы, в первую очередь охранная фирма пытается связаться с клиентом. – Мы тоже хотим, чтобы патруль не выезжал на сигнал тревоги из-за блинов и мы могли направить ресурс туда, где он действительно нужен“.

Обычно „ложные“ сигналы тревоги вызывают сами люди. Технических ошибок не должно возникать, если за системой правильно ухаживают и она находится в подходящей среде. Например, не очень хорошо, когда охранное оборудование установлено на сырой и холодной даче, где температура около 0 градусов.