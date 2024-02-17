ВИДЕО | Разборки между соседями по гаражному кооперативу привели в суд

Анатолий заподозрил Николая в краже полуосей. Словесные перепалки в какой-то момент переросли в настоящую драку.

После всей этой истории оппонент Анатолия пошёл в полицию, затем в суд, в результате чего Анатолий получил условный срок.

Судебное разбирательство тянулось около двух лет. Было четыре заседания, в ходе которых Анатолия признали виновным в вымогательстве. О краже полуосей в этой истории речь вообще не шла, так что Николай оказался совершенно чист перед законом.

У Анатолия всё кипит внутри от возмущения. Он полностью убежден, что суды в Эстонии попросту необъективны и что всё это какой-то заговор.

А „Зеркало“ делает следующий вывод - любые вопросы нужно решать исключительно в правовом поле, и справедливость нужно искать тоже только там. Иначе можно быстро стать из пострадавшего преступником. И если Анатолий намеревается опротестовать решение суда, делать это нужно с умом и хорошим адвокатом, иначе итог может оказаться ещё хуже.

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