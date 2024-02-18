ЭКСПЕРТ | Как продать неликвидную квартиру

Какие квартиры считаются неликвидными?

Чаще всего это квартиры с ярко выраженными минусами, которые мешают быстрой продаже.

В их числе квартиры:

В деревянных старых домах;

После пожара;

Расположенные рядом с железной дорогой или аэропортом;

С видом на кладбище или производственный район;

С незаконной перепланировкой;

Квартиры в торце дома;

Находящиеся на первом этаже;

Рядом с проблемными соседями или маргиналами.

Как бороться с подобными проблемами?

Хорошая скидка

Все продавцы хотят выручить за свою собственность максимальную сумму, но при этом нужно помнить, что если сделка не состоится, то и денег вы не получите. Многие продавцы не ориентируются на ситуацию на рынке недвижимости и сравнивают свою квартиру с самыми дорогими аналогичными предложениями. При таком подходе квартира может продаваться годами и деньги на рекламу будут тратиться в пустую. В этом случае задача риелтора убедить собственника снизить цену и сделать сделку возможной. Сделать скидку это самый очевидный и эффективный способ продать неликвидный объект.

Уборка квартиры

Любая квартира нуждается в подготовке к продаже. Самый очевидный способ — это сделать уборку. Если же речь идёт о запущенной квартире, либо квартире, пережившей пожар, нужны более основательные действия. Необходимо максимально скрыть все следы разрушений. Если серьёзный разрушений нет, возможно стоит переклеить обои и перестелить линолеум. Это уже сделает квартиру гораздо более привлекательной для покупателя.

Если мы имеем дело с сгоревшей квартирой, из неё стоит вынести всю мебель, обработать стены и все плоскости для удаления неприятного запаха. Если же вы продаёте квартиру „бабушкин вариант“, так же стоит взвесить вариант вынести из квартиры всю мебель. Старая, массивная советская мебель делает квартиру визуально меньше, к тому же новому собственнику не придётся вывозить её самому.

Видимость спроса