ЭКСПЕРТ | Как продать неликвидную квартиру(1)
На рынке недвижимости можно найти объекты, за которые даже опытные маклеры берутся с неохотой. Такие объекты называются „объектами с низкой ликвидностью“, из-за выраженных недостатков, которые мешают продаже по полной цене. Но всегда нужно помнить, что хорошая реклама и работа профессионала поможет исправить ситуацию, пишет маклер бюро недвижимости Arco Vara Марк Дербнев.
Какие квартиры считаются неликвидными?
Чаще всего это квартиры с ярко выраженными минусами, которые мешают быстрой продаже.
В их числе квартиры:
В деревянных старых домах;
После пожара;
Расположенные рядом с железной дорогой или аэропортом;
С видом на кладбище или производственный район;
С незаконной перепланировкой;
Квартиры в торце дома;
Находящиеся на первом этаже;
Рядом с проблемными соседями или маргиналами.
Как бороться с подобными проблемами?
Хорошая скидка
Все продавцы хотят выручить за свою собственность максимальную сумму, но при этом нужно помнить, что если сделка не состоится, то и денег вы не получите. Многие продавцы не ориентируются на ситуацию на рынке недвижимости и сравнивают свою квартиру с самыми дорогими аналогичными предложениями. При таком подходе квартира может продаваться годами и деньги на рекламу будут тратиться в пустую. В этом случае задача риелтора убедить собственника снизить цену и сделать сделку возможной. Сделать скидку это самый очевидный и эффективный способ продать неликвидный объект.
Уборка квартиры
Любая квартира нуждается в подготовке к продаже. Самый очевидный способ — это сделать уборку. Если же речь идёт о запущенной квартире, либо квартире, пережившей пожар, нужны более основательные действия. Необходимо максимально скрыть все следы разрушений. Если серьёзный разрушений нет, возможно стоит переклеить обои и перестелить линолеум. Это уже сделает квартиру гораздо более привлекательной для покупателя.
Если мы имеем дело с сгоревшей квартирой, из неё стоит вынести всю мебель, обработать стены и все плоскости для удаления неприятного запаха. Если же вы продаёте квартиру „бабушкин вариант“, так же стоит взвесить вариант вынести из квартиры всю мебель. Старая, массивная советская мебель делает квартиру визуально меньше, к тому же новому собственнику не придётся вывозить её самому.
Видимость спроса
Если покупателю кажется, что на квартиру есть спрос, то обычно это подстегивает интерес к покупке. Многие покупатели, как и продавцы плохо ориентируются в рынке недвижимости. Особенно когда речь идёт о сложных объектах, имеющих необычные проблемы. Мало кто может назвать реальную стоимость неликвидной квартиры и влияние дефекта на цену. Поэтому можно использовать эффект повышенного спроса. Если покупатель видит, что к квартире есть интерес, дефекты станут играть для него меньшую роль.
Для этого можно организовать просмотры клиентами квартиры с шагом в 15-20 минут. Таким образом потенциальные клиенты будут видеть друг друга и у них создается впечатление что за объект есть серьезная конкуренция.
Внимание к деталям
Минусы неликвидной квартиры нужно максимально заменить ее плюсами. Нужно провести серьезную подготовительную работу. Прогуляется по району и узнать все его плюсы. Рассказать покупателю о хорошей логистике, доступности поликлиник или рассказать о школе, ученики которой ежегодно сдают экзамены на хорошие оценки.
Квартиру перед показами лучше проветрить, убрать из помещения детей и домашних животных. Помогает создать чувство дома свежезаваренный кофе или запах свежей сдобы.
Успешная продажа неликвидных квартир это в первую очередь поиск нестандартный решений. При поддержке собственника и правильной цене, даже самые сложные объекты продаются.