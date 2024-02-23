23.02.2024, 19:17
На продажу выставлен уникальный дом, сделанный из тысяч стеклянных бутылок
ФОТО: Коллаж: zillowgonewild/Instagram
Что для одного человека мусор, то для другого – настоящее сокровище. Это утверждение лишний раз подтверждает великолепный дом в американском Тусоне: сделанный из тысяч стеклянных бутылок, он выглядит совершенно невероятно. И прямо сейчас он выставлен на продажу. Впрочем, цена у дома отнюдь не маленькая – 432 500 тысяч долларов США, или около 401 987 тысяч евро, пишет Delfi Dom&Sad.