Недвижимость
23.02.2024, 19:17

На продажу выставлен уникальный дом, сделанный из тысяч стеклянных бутылок

 
ФОТО: Коллаж: zillowgonewild/Instagram

Что для одного человека мусор, то для другого – настоящее сокровище. Это утверждение лишний раз подтверждает великолепный дом в американском Тусоне: сделанный из тысяч стеклянных бутылок, он выглядит совершенно невероятно. И прямо сейчас он выставлен на продажу. Впрочем, цена у дома отнюдь не маленькая – 432 500 тысяч долларов США, или около 401 987 тысяч евро, пишет Delfi Dom&Sad.

Чтобы создать необычный дом площадью 250 квадратных метров, ставший одним из самых известных объектов недвижимости в американском штате Аризона, его первые владельцы собирали выброшенные бутылки на свалках, обочинах дорог и даже на территории корпорации Pepsi.

В округе дом известен как „Бутылочный домик“. Его первые владельцы, Теодор и Мелисса Брайсон, изначально не планировали ничего суперсерьезного: вдохновившись руинами древних цивилизаций, они решили построить навес для автомобиля из выброшенных бутылок. Но на этом дело не закончилось – пара продолжила использовать бутылки в своей работе и дальше пока к концу 1960-х годов они не построили из них целый дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. В 1980-х годах дом был обновлен его новым владельцем.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии