На продажу выставлен уникальный дом, сделанный из тысяч стеклянных бутылок

В округе дом известен как „Бутылочный домик“. Его первые владельцы, Теодор и Мелисса Брайсон, изначально не планировали ничего суперсерьезного: вдохновившись руинами древних цивилизаций, они решили построить навес для автомобиля из выброшенных бутылок. Но на этом дело не закончилось – пара продолжила использовать бутылки в своей работе и дальше пока к концу 1960-х годов они не построили из них целый дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. В 1980-х годах дом был обновлен его новым владельцем.