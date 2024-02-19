ФОТО | В центре Таллинна построят еще одну 16-этажную высотку

Девелоперский проект на Тартуском шоссе, 15, реализуют Evernord и Novira Capital, которые планируют завершить строительство в конце 2025 или начале 2026 года.

Общая площадь 16-этажного здания с подземной и наземной парковкой составит 18 600 квадратных метров. Здание планируется как многофункциональное, т.е. в нем будут как квартиры, так и коммерческие и торговые площади.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 42 млн евро.

Высотка под названием Stellar будет расположена рядом с бывшим зданием советского валютного магазина, построенным для иностранных туристов, где впоследствии работал ночной клуб.