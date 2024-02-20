В Эстонии могут ввести круглогодичную фиксированную плату за центральное отопление(30)
Департамент конкуренции предложил основательно переписать Закон о централизованном теплоснабжении, в том числе изменить принципы ценообразования. Среди прочего рассматривается вопрос о введении фиксированной платы для потребителей услуги центрального отопления, пишет rus.err.ee.
Глава регуляционной службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб в интервью ERR сообщила, что последняя серьезная поправка к Закону о централизованном теплоснабжении была внесена в 2003 году, но с тех пор появились новые виды отопления, а ситуация на рынке изменилась.
Например, реновированные должным образом дома используют центральное отопление только в очень холодные зимние месяцы, а в более теплые месяцы они могут обходиться без него.
Департамент конкуренции считает разумным введение фиксированной платы и за центральное отопление, поскольку кто-то должен оплачивать содержание в рабочем состоянии входящих в здание труб.
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