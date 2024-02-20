В Эстонии могут ввести круглогодичную фиксированную плату за центральное отопление

Глава регуляционной службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб в интервью ERR сообщила, что последняя серьезная поправка к Закону о централизованном теплоснабжении была внесена в 2003 году, но с тех пор появились новые виды отопления, а ситуация на рынке изменилась.

Например, реновированные должным образом дома используют центральное отопление только в очень холодные зимние месяцы, а в более теплые месяцы они могут обходиться без него.

Департамент конкуренции считает разумным введение фиксированной платы и за центральное отопление, поскольку кто-то должен оплачивать содержание в рабочем состоянии входящих в здание труб.

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