ЭКСПЕРТ | Следуйте „правилу пяти лет“, когда берете жилищный кредит

Хотя каждый заявитель может рассчитать свою максимальную сумму кредита на покупку жилья с помощью калькулятора, который учитывает различные параметры, начиная с дохода и фиксированных обязательств и заканчивая существующими кредитами, сначала стоит сделать расчет на пять лет.

„Стоимость вашего жилья может быть вашим пятилетним доходом – здесь не нужны никакие другие параметры или калькуляторы, тем более что это эмпирическое правило будет действовать и после повышения ставки Euribor, которое началось в 2022 году“, – говорит Танель Ребане. Он привел пример, что если чистый доход человека составляет 2000 евро в месяц, то есть 24 000 евро в год, и 120 000 евро за пять лет, то это примерная цена жилья, которое можно искать.

После того как предполагаемая максимальная цена жилья определена, следующим шагом будет работа с банком для оценки возможного размера кредита на покупку жилья. По словам Ребане, банки в первую очередь смотрят на соотношение обязательств и дохода заемщика, включая правило, согласно которому обязательства не должны превышать 40% дохода человека.

Однако необходимо учитывать и уровень зарплаты человека, а значит, логика 40% не всегда применима, особенно для людей с низкими доходами.

„В любом случае, если чистый доход человека составляет 2000 евро, то, согласно правилу, максимальный размер кредитного обязательства не должен превышать 40% дохода, то есть 800 евро. Однако это правило не распространяется на соискателя кредита со значительно меньшим доходом: если чистая зарплата человека составляет, например, 1000 евро в месяц, то необходимо учитывать еще один показатель – положительную ликвидность, то есть количество свободных денег после повседневных расходов“, – поясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.