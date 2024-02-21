21.02.2024, 07:07
В Финляндии обанкротилась еще одна крупная строительная компания
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Финская строительная компания RPP Rakennus в пятницу подала заявление о банкротстве. Компания в основном строила детские сады, дома престарелых, офисы и школы, пишет dv.ee со ссылкой на Helsingin Sanomat.
В 2022 году оборот RPP Rakennus составил 7,9 млн евро, убыток – 0,6 млн евро. Годом ранее оборот составлял 15 млн евро, а операционная прибыль – 0,45 млн евро. В компании работало 37 человек.
Глава компании Теро Пойкола пояснил, что причиной подачи заявления о банкротстве стало ухудшение финансового положения.
„RPP оказалась в ситуации, когда компания становилась неплатежеспособной“, – сказал предприниматель, добавив, что на деятельность фирмы также повлиял общий спад строительного сектора.