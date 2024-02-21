ВИДЕО | Когда наследство не в радость
Из-за оставленной тещей после смерти недвижимости Юрия и его семью выселяют из социальной квартиры на столичной улице Раадику, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
Обратившийся к „Зеркалу“ Юрий живет с семьей уже 14 лет в муниципальной квартире, то есть в квартире, которую за умеренную плату предоставляет город Таллинн. Но в прошлом году город не продлил разрешение, Юрий получил письмо, что он с семьей должен освободить квартиру.
Дело оказалось в том, что когда три года назад умерла теща Юрия, половина квартиры, в которой та проживала вместе с тестем, досталась в наследство жене Юрия.
И таким образом, семья неожиданно для себя стала обладательницей собственной недвижимости — по наследству им досталась половина трёхкомнатной квартиры здесь же, в Ласнамяэ. Только воспользоваться этой недвижимостью Юрий никак не мог, поскольку там сейчас, по его словам, живет тесть со своей новой женщиной.
Но только для города недвижимость есть недвижимость. А если у тебя есть свое жилье, то зачем тебе ещё и муниципальная квартира?
Еще, как выяснилось, у родителей жены Юрия есть и небольшая дача. Короче говоря — самый что ни на есть богатенький Буратино! И квартира, и дом! Да ещё и муниципальную жилплощадь занимает. Такой несправедливости городские чиновники стерпеть никак не могли.
Спохватившись, Юрий с женой написали дарственную и таким образом отказались от злополучного наследства в пользу тестя, но было поздно — бюрократический маховик уже работал вовсю, и многочисленные обращения Юрия в различные городские инстанции, увы, никакого результата не дали.
„Социальный работник снова пересмотрел пакет документов Юрия и предоставил их на комиссию. Комиссия решила, что человек по своему на данный момент социально-экономическому положению может самостоятельно снимать или приобрести жилье“, - сказала начальник отдела социального обеспечения районной управы Ласнамяэ Регина Труман.
А куда идти с двумя детьми и кошкой вот буквально через пару недель, Юрий просто не знает. Четырнадцать лет как никак прожито. Младший ребенок родился уже в этой квартире. Вся жизнь вокруг этого дома выстроена. Здесь работа в 10-ти минутах. Да и у детей — тренировки, школа... К тому же старший ребенок Юрия учится в выпускном классе. А ведь возможный переезд вполне может означать и смену школы — перед самыми выпускными экзаменами.
Если и правда ничего поделать уже нельзя, Юрий даже готов смириться и съехать. Но только не сейчас — а после того, как сын закончит школу.
Юрий с женой пошли на риск и спешно написали дарственную на свою часть наследства - все для того, чтобы остаться в своей нынешней квартире.
Однако у чиновников возник резонный вопрос - если семья живет настолько хорошо, что раздаривает свою недвижимость направо и налево, насколько оправдано их пребывание на муниципальной жилплощади?
Оказывается, комиссия смотрит на все благосостояние семьи целиком — а это не только наличие недвижимости, но и, например, размер зарплаты. И, по оценке, комиссии, Юрий сейчас может себе позволить снять квартиру самостоятельно. К тому же этой квартирой могли бы воспользоваться люди, находящиеся куда в более бедственном положени.
По словам Труман, сейчас в Таллинне в очереди на муниципальное жилье стоит 1500 семей.
Но тем не менее для Юрия пока не все потеряно. По крайней мере он может попытаться продлить срок своего проживания в квартире до лета — то есть до тех пор, пока старший сын не окончит школу. И для этого ему нужно написать заявление в Департамент городского имущества, который примет решение уже напрямую, без участия каких бы то ни было комиссий.
Если работающая при районной управе комиссия исходит исключительно из экономических и социальных аспектов, то Департамент городского имущества, который, в общем-то, и заключает с Юрием договор аренды, в своем решении может принять во внимание и другие обстоятельства. Так что решение комиссии для Департамента носит не обязательный, а рекомендательный характер. И Юрий здесь как раз может надавить на то, что его старший сын вот-вот закончит школу.
Юрий заявление написал, и на момент выхода передачи в эфир находилось на рассмотрении. „Зеркало“ держит кулаки за Юрия с семьей и, конечно, будет следить и впредь за развитием этой истории.
Подробнее смотрите в видеосюжете.