ВИДЕО | Когда наследство не в радость

Обратившийся к „Зеркалу“ Юрий живет с семьей уже 14 лет в муниципальной квартире, то есть в квартире, которую за умеренную плату предоставляет город Таллинн. Но в прошлом году город не продлил разрешение, Юрий получил письмо, что он с семьей должен освободить квартиру.

Дело оказалось в том, что когда три года назад умерла теща Юрия, половина квартиры, в которой та проживала вместе с тестем, досталась в наследство жене Юрия.

И таким образом, семья неожиданно для себя стала обладательницей собственной недвижимости — по наследству им досталась половина трёхкомнатной квартиры здесь же, в Ласнамяэ. Только воспользоваться этой недвижимостью Юрий никак не мог, поскольку там сейчас, по его словам, живет тесть со своей новой женщиной.

Но только для города недвижимость есть недвижимость. А если у тебя есть свое жилье, то зачем тебе ещё и муниципальная квартира?

Еще, как выяснилось, у родителей жены Юрия есть и небольшая дача. Короче говоря — самый что ни на есть богатенький Буратино! И квартира, и дом! Да ещё и муниципальную жилплощадь занимает. Такой несправедливости городские чиновники стерпеть никак не могли.

Спохватившись, Юрий с женой написали дарственную и таким образом отказались от злополучного наследства в пользу тестя, но было поздно — бюрократический маховик уже работал вовсю, и многочисленные обращения Юрия в различные городские инстанции, увы, никакого результата не дали.

„Социальный работник снова пересмотрел пакет документов Юрия и предоставил их на комиссию. Комиссия решила, что человек по своему на данный момент социально-экономическому положению может самостоятельно снимать или приобрести жилье“, - сказала начальник отдела социального обеспечения районной управы Ласнамяэ Регина Труман.