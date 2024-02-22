Почему эстонцы покупают недвижимость в Испании: „Квартиру можно сдать вдвое дороже, чем в Таллинне“(12)
Все больше жителей Эстонии выбирают Испанию как место покупки дома или квартиры. Это направление привлекает климатом, ценами и доходностью. Однако нужно учитывать специфику ведения бизнеса и тщательно готовиться к сделке, пишет dv.ee.
Семья Марины Экси оказалась в Испании довольно случайно – из-за проблем со здоровьем у дочери они стали ездить на соленые озера в Торревьехе, а затем купили квартиру и постепенно перебрались насовсем. Теперь Марина сама помогает жителям Эстонии приобрести недвижимость в Испании, она работает риэлтором в нескольких агентствах недвижимости в провинции Аликанте. По ее словам, за последние годы желающих стало только больше. Испания – это выбор не только эстонцев, но и миллионов британцев, а также скандинавов, немцев, литовцев, латвийцев и так далее.
„Покупать жилье здесь выгоднее, чем в Таллинне. Здесь за 100 000 евро можно купить квартиру, которая в Эстонии стоила бы 200 000“, – рассказывает преподавательница Светлана Скребнева.