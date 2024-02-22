Почему эстонцы покупают недвижимость в Испании: „Квартиру можно сдать вдвое дороже, чем в Таллинне“

Семья Марины Экси оказалась в Испании довольно случайно – из-за проблем со здоровьем у дочери они стали ездить на соленые озера в Торревьехе, а затем купили квартиру и постепенно перебрались насовсем. Теперь Марина сама помогает жителям Эстонии приобрести недвижимость в Испании, она работает риэлтором в нескольких агентствах недвижимости в провинции Аликанте. По ее словам, за последние годы желающих стало только больше. Испания – это выбор не только эстонцев, но и миллионов британцев, а также скандинавов, немцев, литовцев, латвийцев и так далее.