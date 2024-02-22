Не только двери смазывать: 17 способов использования WD-40 в доме и саду(1)
WD-40 давно перестал быть просто смазкой для скрипящих петель, обретя статус необходимого атрибута в арсенале любого домовладельца благодаря своим универсальным свойствам, пишет Delfi Dom&Sad.
Разработанный еще в 1953 году для защиты космической техники, сегодня этот продукт находит применение в самых разных сферах, начиная от удаления нежелательных отпечатков на нержавеющей стали и заканчивая борьбой с известковыми отложениями в унитазе.
Его уникальная формула, содержащая растворитель уайт-спирит, углекислый газ и минеральное масло, позволяет эффективно бороться с ржавчиной и окислением. Он обладает высокой проникающей способностью, что позволяет ему проникать в самые заржавевшие и окисленные детали. Однако стоит отметить, что после применения WD-40 поверхности становятся обезжиренными, что может способствовать ускоренному развитию коррозии.
Кстати, точный состав продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован дабы избежать раскрытия технологии изготовления, а оригинальная копия формулы еще в 2018 году была перевезена в надежное банковское хранилище в Сан-Диего.
Применение WD-40 в домашних условиях:
Удаление отпечатков пальцев с нержавеющей стали: Отпечатки на поверхности бытовой техники могут испортить ее внешний вид. Нанесите немного WD-40 на тканевую салфетку и протрите поверхности – это вернет блеск вашим приборам.
Борьба с пятнами ржавчины на кухонной мойке: Обычно мы все-таки не используем такую тяжелую артиллерию при чистке раковины на кухне, но если никакими другими способами пятно не оттирается, то стоит распылить WD-40 на загрязненный участок и тщательно протереть. Особенно актуально при жесткой воде.
Маскировка царапин на полу: Со временем на полах появляются потертости и царапины. Чтобы сделать их менее заметными, сбрызните поврежденную поверхность WD-40, а затем протрите сухой тряпкой.
Удаление липких наклеек и скотча: Обрызгайте края стикера и немного подождите – WD-40 ослабит клеевой слой и наклейка отойдет от поверхности намного легче. Остатки можно будет убрать с помощью мыла и чистой ткани.
Защита от ос: Если вы нашли на своем участке заброшенное осиное гнездо, то, после того, как вы от него избавитесь, обрызгайте всю область вокруг него при помощи WD-40 – это отпугнет ос от вашего места и в последующие года.
Уход за инструментами: Если вы забыли садовые и другие металлические инструменты под дождем, то смазка WD-40 сможет предотвратить образование ржавчины на них. Это касается не только садовых секаторов или пил, но и колес садовой тачки.
Чистка межплиточных швов: Смазка облегчит очистку швов между плитками – распылите WD-40 на то место, которое хотите очистить, а затем промойте его мыльной водой. Так можно отчистить любую плитку, как на полу, так и на стенах на кухне или в ванной комнате.
Уход за лезвиями газонокосилки: Обработка лезвий WD-40 предотвратит налипание травы, так что наносить средство стоит перед тем, как начать работу.
Удаление пятен от птичьего помета: WD-40 поможет справиться с пятнами на различных поверхностях. Просто нанесите WD-40 на грязную поверхность, а затем сотрите птичий помет тряпкой.
Чистка от смолы: Спрей эффективен против липких остатков смолы. Но если смолы много, то сначала придется соскоблить как можно больше обычным ножом и только после этого сбрызнуть оставшееся WD-40.
Борьба с известковыми отложениями в унитазе: WD-40 способен очистить даже самые грязные унитазы от ржавчины и известковых отложений. Достаточно разбрызгать средство, подождать несколько минут, а затем тщательно смыть.
Восстановление кожаной мебели: Средство поможет вернуть былой блеск кожаным изделиям – нанесите WD-40 на место, чье состояние вы хотите улучшить, а затем хорошо протрите чистой тряпкой.
Чистка гриля: Упростите себе задачу по чистке гриля после использования – распылите WD-40 по поверхности остывшего гриля, а затем пройдитесь металлической щеткой. Возможно, после этого вам придется все равно промыть гриль обычным мылом и теплой водой, но оттирать с усилием ничего не придется.
Удаление пятен от чая и кофе: WD-40 хорошо справляется с застарелыми пятнами на столешницах. Нужно лишь нанести его на пятно и протереть влажной тканью или губкой для удаления.
Заедающие молнии: достаточно распылить WD-40 на заевшую молнию на сумке или одежде, чтобы она снова начала нормально работать.
Удаление следов от мелков: Идеально подходит для удаления рисунков мелом с различных поверхностей. Применение типично для многих случаев: распылить и протереть.
Чистка от жевательной резинки: WD-40 облегчит удаление жевательной резинки с подошвы, ковра или джинсов. Для начала соскребите как можно больше, а потом обрызгайте загрязненное место WD-40.