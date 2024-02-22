Не только двери смазывать: 17 способов использования WD-40 в доме и саду

Разработанный еще в 1953 году для защиты космической техники, сегодня этот продукт находит применение в самых разных сферах, начиная от удаления нежелательных отпечатков на нержавеющей стали и заканчивая борьбой с известковыми отложениями в унитазе.

Его уникальная формула, содержащая растворитель уайт-спирит, углекислый газ и минеральное масло, позволяет эффективно бороться с ржавчиной и окислением. Он обладает высокой проникающей способностью, что позволяет ему проникать в самые заржавевшие и окисленные детали. Однако стоит отметить, что после применения WD-40 поверхности становятся обезжиренными, что может способствовать ускоренному развитию коррозии.

Кстати, точный состав продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован дабы избежать раскрытия технологии изготовления, а оригинальная копия формулы еще в 2018 году была перевезена в надежное банковское хранилище в Сан-Диего.

Применение WD-40 в домашних условиях:

Удаление отпечатков пальцев с нержавеющей стали: Отпечатки на поверхности бытовой техники могут испортить ее внешний вид. Нанесите немного WD-40 на тканевую салфетку и протрите поверхности – это вернет блеск вашим приборам.

Борьба с пятнами ржавчины на кухонной мойке: Обычно мы все-таки не используем такую тяжелую артиллерию при чистке раковины на кухне, но если никакими другими способами пятно не оттирается, то стоит распылить WD-40 на загрязненный участок и тщательно протереть. Особенно актуально при жесткой воде.

Маскировка царапин на полу: Со временем на полах появляются потертости и царапины. Чтобы сделать их менее заметными, сбрызните поврежденную поверхность WD-40, а затем протрите сухой тряпкой.

Удаление липких наклеек и скотча: Обрызгайте края стикера и немного подождите – WD-40 ослабит клеевой слой и наклейка отойдет от поверхности намного легче. Остатки можно будет убрать с помощью мыла и чистой ткани.