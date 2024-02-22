22.02.2024, 13:49
Шестимесячный Euribor поднялся до наивысшей за последние 30 дней отметки(1)
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, во вторник выросла до 3,928%, пишет rus.err.ee.
В предыдущий раз ставка была выше этого значения 24 января, когда она составляла 3,944%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
В целом аналитики прогнозируют, что к концу этого года Euribor может опуститься до 2,5%.
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