Недвижимость
22.02.2024, 13:49

Шестимесячный Euribor поднялся до наивысшей за последние 30 дней отметки

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ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, во вторник выросла до 3,928%, пишет rus.err.ee.

В предыдущий раз ставка была выше этого значения 24 января, когда она составляла 3,944%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

В целом аналитики прогнозируют, что к концу этого года Euribor может опуститься до 2,5%.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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