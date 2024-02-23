Закрутите краны: насколько вырастут счета за кубометр воды в Таллинне и Сауэ?

От чего зависит цена на воду?

Вода – одна из базовых потребностей человека, и в немалой степени именно доступность и качество питьевой воды определяют место, где человек решает провести свою жизнь, растить детей, заниматься сельским хозяйством.

В целом в Эстонии довольно хорошее качество воды: в отличие от некоторых европейских стран у нас можно пить прямо из-под крана, и хотя многие домохозяйства обзаводятся различными водными фильтрами, это – скорее вопрос личных предпочтений, чем острой необходимости.

Однако за все хорошее приходится платить, и качество воды – не исключение. В разных уголках нашей страны обеспечение населения качественной водой требует инвестиций и расходов, которые прямо или косвенно влияют на формирование цены на воду.

Сколько платить? Тут ответы могут сильно отличаться. Домохозяйства Эстонии счета получают разные – где-то вода из крана течет более дорогая, где-то более дешевая. Цена в большинстве случаев зависит от региона и поставщика услуг. Также оказывают существенное влияние затраты на обеспечение качественного обслуживания, требования по охране окружающей среды и обеспечение соблюдения других норм. Обычно цену воды указывают в евро за кубометр, и общая сумма включает, помимо платы за использованную воду, также расходы за удаление сточных вод.

Принятый недавно Закон о коммунальном водоснабжении и канализации предусматривает, что цены для физических и юридических лиц не должны сильно различаться. Для обычных клиентов это означает неизбежный рост цен, поскольку до сих пор частные потребители платили существенно меньше. Зато компании могут радоваться перспективе снижения цены на водоснабжение. Контролирует ценообразование Департамент конкуренции, и любые возможные изменения цен следует согласовывать с данным ведомством.

Чем дальше, тем дороже