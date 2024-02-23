Закрутите краны: насколько вырастут счета за кубометр воды в Таллинне и Сауэ?(11)
Предприятие Tallinna Vesi подало в Департамент конкуренции ходатайство о повышении стоимости услуги водоснабжения. Сколько будут платить за воду таллиннцы, если фирма все же получит позитивный ответ, узнавала „МК-Эстония“.
От чего зависит цена на воду?
Вода – одна из базовых потребностей человека, и в немалой степени именно доступность и качество питьевой воды определяют место, где человек решает провести свою жизнь, растить детей, заниматься сельским хозяйством.
В целом в Эстонии довольно хорошее качество воды: в отличие от некоторых европейских стран у нас можно пить прямо из-под крана, и хотя многие домохозяйства обзаводятся различными водными фильтрами, это – скорее вопрос личных предпочтений, чем острой необходимости.
Однако за все хорошее приходится платить, и качество воды – не исключение. В разных уголках нашей страны обеспечение населения качественной водой требует инвестиций и расходов, которые прямо или косвенно влияют на формирование цены на воду.
Сколько платить? Тут ответы могут сильно отличаться. Домохозяйства Эстонии счета получают разные – где-то вода из крана течет более дорогая, где-то более дешевая. Цена в большинстве случаев зависит от региона и поставщика услуг. Также оказывают существенное влияние затраты на обеспечение качественного обслуживания, требования по охране окружающей среды и обеспечение соблюдения других норм. Обычно цену воды указывают в евро за кубометр, и общая сумма включает, помимо платы за использованную воду, также расходы за удаление сточных вод.
Принятый недавно Закон о коммунальном водоснабжении и канализации предусматривает, что цены для физических и юридических лиц не должны сильно различаться. Для обычных клиентов это означает неизбежный рост цен, поскольку до сих пор частные потребители платили существенно меньше. Зато компании могут радоваться перспективе снижения цены на водоснабжение. Контролирует ценообразование Департамент конкуренции, и любые возможные изменения цен следует согласовывать с данным ведомством.
Чем дальше, тем дороже
21 сентября 2023 года предприятие Tallinna Vesi, оказывающее услуги водоснабжения в Таллинне, Сауэ и волости Саку, представило в Департамент конкуренции ходатайство о повышении цены на услуги водоснабжения в среднем на 17 процентов в связи с увеличением расходов. Для частного клиента предусмотрено повышение цены более чем на 30%.
После одобрения заявки, поданной в Департамент конкуренции, цена услуг водоснабжения на основном участке составит 2,04 евро (+30,8%) вместо нынешних 1,56 для частных клиентов и 3,79 евро вместо нынешних 3,57 евро (+6%) за кубометр для бизнес-клиентов, плюс НДС. В результате средние ежемесячные расходы домохозяйств на услуги водоснабжения вырастут примерно на 3 евро, подсчитал новостной портал Delfi.
При этом чистая прибыль Tallinna Vesi в 2023 году составила 12,84 млн евро, что на 52,8% больше, чем годом ранее, об этом предприятие сообщило 2 февраля 2024 года.
Почему и для чего?..
Для потребителя важно быть уверенным, что потребляемая вода чистая и контроль качества проводится регулярно. Станет ли вода лучше, если цена вырастет? На вопросы еженедельника «МК-Эстония» ответил генеральный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев.
– Tallinna Vesi подала в Департамент конкуренции ходатайство об увеличении цены услуги водоснабжения в сентябре. С момента подачи заявки прошло четыре месяца, однако сообщений о том, к какому решению в итоге пришло ведомство, не поступало. Департамент конкуренции до сих пор не дал ответа или ответил отказом?
– Рассмотрение заявления Tallinna Vesi еще продолжается в Департаменте конкуренции.
– 30% – это очень значительное повышение тарифов. В чем причина необходимости повышения цены для частного потребителя, если компания и так получает миллионы евро прибыли в год?
– Одной из причин изменения цен является новый Закон о коммунальном водоснабжении и канализации, вступивший в силу 1 июля прошлого года, который предусматривает гармонизацию тарифов для частных и бизнес-клиентов в течение трех лет. Исторически цены были разными. Также необходимость корректировки стоимости воды обусловлена обоснованным увеличением затрат и неизбежными инвестициями в функционирование жизненно важной службы, снижение воздействия на природу и поддержание чистоты окружающей среды.
Tallinna Vesi поставила перед собой цель продолжать инвестиции, чтобы повысить надежность инфраструктуры и обеспечить непрерывность жизненно важных услуг в будущем таким образом, чтобы цена услуги оставалась доступной для потребителей. Общая сумма запланированных инвестиций в 2024 году – до 62 миллионов евро.
– Сколько таллиннцы будут платить за воду? Насколько в среднем увеличатся счета?
– Цена на услуги водоснабжения Таллинна и Сауэ для частных клиентов была и будет на уровне самых доступных цен в Эстонии. В среднем в Эстонии расходы домохозяйства на услуги водоснабжения составляют около 1,1 процента от чистого дохода домохозяйства, а в Таллинне после запланированного изменения цен они останутся на уровне около 0,5 процента.
Средняя стоимость услуги водоснабжения одного домохозяйства (питьевая вода + сточные воды) в настоящее время составляет 13 евро в месяц.
Если Департамент конкуренции одобрит изменение цен, стоимость услуг водоснабжения составит в среднем 17 евро на одно домохозяйство в месяц.
– Насколько вероятно, что цена на воду снизится в будущем? Какие факторы могут на это повлиять?
– Услуги водоснабжения являются частью всей экономики, и затраты на оказание услуг зависят от тех же задающих тон в экономике факторов, которые влияют на операционные расходы компании.
Если экономическая среда вокруг нас существенно изменится, это, конечно, повлияет и на водоснабжение.
– Повысится ли качество воды пропорционально росту цен или повышение цен на это не повлияет?
– Обеспечение высокого качества поступающей к нашим потребителям питьевой воды входит в обычные рабочие процессы Tallinna Vesi.
Для этого мы регулярно берем пробы воды из кранов клиентов. Мониторинг, проводимый нашей компанией, в 10 раз превышает предписанный регламентом. В прошлом году из кранов потребителей было взято более 3 тысяч проб воды, из которых 99,87% соответствовали всем требованиям.
– Почему в разных районах Таллинна вода отличается на вкус?
– В Таллинне более 90% потребителей снабжаются питьевой водой экологически чистым способом – из озера Юлемисте, т. е. из поверхностных вод как возобновляемого ресурса. По историческим причинам существуют исключения в виде некоторых районов (например Нымме), где в качестве водопроводной воды используются грунтовые воды. Так что разное происхождение воды может быть одной из причин разницы во вкусе.
P.S.: Если вы недовольны качеством водопроводной воды у себя дома, вы можете позвонить по справочному телефону Tallinna Vesi: 6 262 200.