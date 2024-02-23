Нотариус: при наследовании имущественные отношения супругов часто трактуют неверно
По словам таллиннского нотариуса Кристель Янесе, зачастую люди неверно истолковывают влияние выбора имущественных отношений, сделанного супругами при жизни, на производство по наследственному делу, полагая, что если, исходя из вида имущественных отношений, у супругов не возникает совместное имущество, то живой супруг не входит в круг наследников.
При подаче заявления о заключении брака супруги выбирают общность имущества, или раздельность имущества, или зачет прироста имущества. Во время брака изменить вид имущественных отношений можно путем заключения нотариально заверенного брачного контракта. В случае раздельности имущества или зачета прироста имущества совместного имущества у супругов не возникает.
„В своей практике я вижу все больше ситуаций, когда люди неверно истолковывают влияние выбора имущественных отношений, сделанного супругами при жизни, на производство по наследственному делу. Многие ошибочно полагают, что если у супругов, исходя из вида имущественных отношений, в течение брака не возникает совместное имущество, то живой супруг не входит в круг наследников“ – отметила Янесе.
На самом же деле, в случае наследования по закону круг наследников одинаков независимо от выбранного супругами вида имущественных отношений – наследниками первой очереди являются родственники наследодателя по нисходящей линии, т.е. дети, наследниками второй очереди – родители наследодателя и их дети, то есть братья и сестры наследодателя, и наследниками третьей очереди – бабушки и дедушки наследодателя и их родственники по нисходящей линии, то есть дяди и тети наследодателя.
Согласно закону, живущий супруг наследодателя при наличии детей наследует наследство в равной доле с детьми ребенка наследодателя, но в размере не менее одной четверти наследства, и в случае наличия наследников второй очереди – в размере не менее одной половины наследства. „Если у наследодателя нет родственников первой или второй очереди, все наследство наследует супруга наследодателя“, – сказал Янесе.
Вид имущественных отношений, выбранный во время брака, играет роль в определении состава наследства, т.е. имущества, принадлежавшего наследодателю. Например, если видом имущественных отношений супругов является общность имущества, и один из супругов умирает, то в состав наследственного имущества входит и половина того, что супруги приобрели за время брака, когда действовала общность имущества, т.е. как половина имущества, зарегистрированного на имя наследодателя, так и половина имущества, зарегистрированного на имя живого супруга. В случае, если видом имущественных отношений между супругами был зачет прироста имущества или раздельность имущества, в состав наследственного имущества первого умершего супруга включается имущество, которое было зарегистрировано на имя наследодателя.
„При выборе имущественных отношений супруги должны учитывать, что выбор имущественных отношений, при которых совместное имущество не образуется, означает распоряжение относительно принадлежности имущества, приобретаемого во время брака, и это не влияет на круг наследников в случае смерти супруга, – подчеркнула Янесе. – Если супруги желают изменить круг наследников по закону, они должны составить завещание или заключить договор о наследовании“.