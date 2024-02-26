ТОП предприятий по размещению: жилье все чаще бронируется в последний момент

Руководитель отеля Metropol Аннели Хендриксон рассказала, что обычно первые три месяца года проходят более спокойно, но прошлый год начался многообещающе. „Остальная часть года прошла согласно ожиданиям, осенние месяцы принесли небольшое разочарование, но активный декабрь дал хороший результат“, — подвела она итоги года.

„В то же время приятно видеть активизацию турфирм и рынков, которые полностью вымерли во время пандемии. Растет и количество бесконтактных посетителей, то есть самообслуживания“, – описала она ситуацию на рынке, добавив, что учет особых пожеланий и ожиданий людей становится все более важным.