„Атмосфера преступности“. Некогда успешный производитель домов оставляет за собой пустые фирмы
Суду предстоит решить, объявлять ли о банкротстве очередной компании, производившей деревянные дома под легендарным брендом Ritsu. То, что происходит с некогда успешным производителем деревянных домов представители бывшего владельца называют „кантовательной схемой“, пишет dv.ee.
Под брендом Ritsu деревянные дома производятся в Валгамаа уже более 30 лет. Изначальный владелец бизнеса обанкротился летом 2019 года, после чего компания была продана, а процесс санации прерван.
Теперь банкротство грозит и фирме, которая продолжила производить дома под брендом Ritsu.
„Ritsu Loghomes OÜ в настоящее время не ведет экономической деятельности и не имеет каких-либо активов“, – рассказала временный банкротный управляющий Терье Эйпре.
Заявление о банкротстве Ritsu Loghomes подала не сама компания, а представители бывшего владельца Ritsu.