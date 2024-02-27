„Атмосфера преступности“. Некогда успешный производитель домов оставляет за собой пустые фирмы

Под брендом Ritsu деревянные дома производятся в Валгамаа уже более 30 лет. Изначальный владелец бизнеса обанкротился летом 2019 года, после чего компания была продана, а процесс санации прерван.

Теперь банкротство грозит и фирме, которая продолжила производить дома под брендом Ritsu.

„Ritsu Loghomes OÜ в настоящее время не ведет экономической деятельности и не имеет каких-либо активов“, – рассказала временный банкротный управляющий Терье Эйпре.

Заявление о банкротстве Ritsu Loghomes подала не сама компания, а представители бывшего владельца Ritsu.