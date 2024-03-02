А у вас они были? 13 вещей, без которых в СССР дом считали нищим

Чешская стенка или мягкий гарнитур были далеко не у всех граждан Советского Союза. Обзавестись модной в те времена мебелью считалось удачей — просто пойти и купить ее было невозможно. Зато книжные стеллажи и настоящие шерстяные ковры встречались в домах гораздо чаще, чем сейчас.

Еще были буфеты с посудой, серванты с хрусталем, трельяжи и торшеры, диваны-кровати и столы-книжки. С мебелью все понятно — у нее функциональные задачи, а вот почему пользовались популярностью некоторые „аксессуары“, сказать трудно. Итак, что же было главным в советском интерьере?

Картины

Даже в самом захолустном городишке на краю света, в домах самых простых граждан, которые в живописи разбирались не больше, чем в котировках на финансовой бирже, имелись полотна из сокровищницы мирового искусства.

Например, репродукция „Девушки, собирающей виноград в окрестностях Неаполя“ Карла Брюллова, или „Девятого вала“ Айвазовского, „Золотой осени“ Левитана.

Особенной популярностью пользовались реалистичные и аппетитные натюрморты фламандских художников. Копии в большом ассортименте выставляли в книжных магазинах, и цены на них не кусались.

Так что советский человек с детства приобщался к искусству, сам того не подозревая, — имя автора полотна мог и не знать, а изображение ему было хорошо знакомо, потому что картина висела у его бабушки над комодом.

Оленьи рога

Наличие в квартире такого экстравагантного декора никого не смущало — это было, как говорится, в порядке вещей. Когда-то рога оленя означали, что хозяин жилья — охотник, хвастающийся своими трофеями. Но потом деталь интерьера прижилась даже в домах людей, далеких от древнейшего мужского времяпрепровождения.

Оленьи рога как деталь интерьера стоили недешево, поэтому считались хорошим подарком, например, на новоселье. Но добрые друзья могли притащить ветвистую „вешалку“ и на юбилей главы семейства. Прибивали рога к стене на видном месте — в коридоре или в зале над диваном.

Бамбуковая штора