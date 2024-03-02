А у вас они были? 13 вещей, без которых в СССР дом считали нищим(3)
В те годы мы в большинстве своем жили скромно: в типовых квартирах с одинаковой мебелью и незатейливыми предметами декора, пишет wday.ru.
Чешская стенка или мягкий гарнитур были далеко не у всех граждан Советского Союза. Обзавестись модной в те времена мебелью считалось удачей — просто пойти и купить ее было невозможно. Зато книжные стеллажи и настоящие шерстяные ковры встречались в домах гораздо чаще, чем сейчас.
Еще были буфеты с посудой, серванты с хрусталем, трельяжи и торшеры, диваны-кровати и столы-книжки. С мебелью все понятно — у нее функциональные задачи, а вот почему пользовались популярностью некоторые „аксессуары“, сказать трудно. Итак, что же было главным в советском интерьере?
Картины
Даже в самом захолустном городишке на краю света, в домах самых простых граждан, которые в живописи разбирались не больше, чем в котировках на финансовой бирже, имелись полотна из сокровищницы мирового искусства.
Например, репродукция „Девушки, собирающей виноград в окрестностях Неаполя“ Карла Брюллова, или „Девятого вала“ Айвазовского, „Золотой осени“ Левитана.
Особенной популярностью пользовались реалистичные и аппетитные натюрморты фламандских художников. Копии в большом ассортименте выставляли в книжных магазинах, и цены на них не кусались.
Так что советский человек с детства приобщался к искусству, сам того не подозревая, — имя автора полотна мог и не знать, а изображение ему было хорошо знакомо, потому что картина висела у его бабушки над комодом.
Оленьи рога
Наличие в квартире такого экстравагантного декора никого не смущало — это было, как говорится, в порядке вещей. Когда-то рога оленя означали, что хозяин жилья — охотник, хвастающийся своими трофеями. Но потом деталь интерьера прижилась даже в домах людей, далеких от древнейшего мужского времяпрепровождения.
Оленьи рога как деталь интерьера стоили недешево, поэтому считались хорошим подарком, например, на новоселье. Но добрые друзья могли притащить ветвистую „вешалку“ и на юбилей главы семейства. Прибивали рога к стене на видном месте — в коридоре или в зале над диваном.
Бамбуковая штора
Диковина появилась в советских квартирах примерно в конце 70-80-х годах. Можно предположить, что шторки, разделяющие комнаты, выигрывали пространство в крохотных квартирах, в которых дверям места не было, и служили преградой для насекомых.
Как это часто бывает, поначалу экзотическая штуковина вызвала ажиотаж у советских людей: шторкой обвесили дверные проемы, кто-то даже на окна примостил.
Если купить занавеску не получалось, то на выручку приходила смекалка. Бамбуковую занавеску рукодельницы делали из поздравительных открыток. Их разрезали на одинаковые полоски, скручивали, закрепляли скрепками и собирали из звеньев шторку. Представляете, сколько нужно заготовить открыток и насколько это кропотливое занятие?
Но со временем занавески разочаровали граждан:
Во-первых, от небольшого дуновения воздуха они приходили в движение и тарахтели своим бамбуковым стуком, мешая наслаждаться тишиной;
Во-вторых, части занавески отваливались, и просветы в узоре портили все впечатление (читайте также: 10 идей из интерьера наших бабушек, которые никогда не выйдут из моды);
В-третьих, через преграду невозможно было пройти с тарелкой пирожков и не уронить парочку. Но больше всех страдали девочки с косами — волосы цеплялись за конструкцию, и от проволоки их приходилось отрезать ножницами.
Ковры
Мода на шерстяные ковры начала массово распространяться в начале 70-х годов. До этого на стены вешали гобелены — небольшие тканые изделия с пасторально-пейзажными сюжетами (олени в лесу, мишки в бору, лебеди на пруду). Особенно ценились плюшевые гобелены с бахромой германского производства.
Советские ковры, как правило, красно-коричневой палитры отличались сложносочиненным орнаментом, который можно было перед сном бесконечно долго рассматривать, развивая фантазию. Ковер на стене или шерстяной палас на полу — это признак и уюта, и достатка, поэтому за ними всегда выстраивалась очередь.
Хотя, признаться, хлопот тоже хватало: сначала попробуй тяжелое изделие прицепить на стену, потом периодически отгоняй от натурального шерстяного полотна моль, а зимой тащи его на снег выбивать от пыли.
Вязаные крючком салфетки
Тогда слов „хенд-мейд“, „авторская работа“ или „дизайнерская вещь“ не знали, но делать это умели многие. Народным ремеслом владели не только бабушки, девочек учили вязать крючком на уроках труда в школе, их мамы рукодельничали в часы досуга.
Поэтому белоснежные накрахмаленные салфетки можно было увидеть в каждом доме. Ими украшали буквально все поверхности в жилых комнатах: столы, тумбочки, полки, комоды.
Накидки
Большие кружевные салфетки, сшитые или покупные, служили не столько для украшения жилья, сколько для того, чтобы защитить „интерьер“ от пыли.
Накидками накрывали подушки, сложенные на кровати определенным образом, радиолы, а когда в домах появились телевизоры, то и их. Мягкую мебель тоже оберегали от загрязнений с помощью чехлов, пледов, дивандеков и даже ковров.
Самодельные вазы
Фарфоро-фаянсовые изделия в Советском Союзе всегда пользовались спросом у населения и не считались дефицитом: у каждой хозяйки в арсенале имелись кувшины, чугунки, крынки, вазы. А рукодельницы придумывали еще и украшения для дома из натуральных материалов — шишек, каштанов, абрикосовых косточек.
Технология были примерно такая: стеклянную банку обмазывали толстым слоем пластилина, в который ребром вставляли косточки (шишки крепились на клей). Объемную рельефную поверхность покрывали мебельным лаком. Изделия получались оригинальные, такого в продаже точно не было.
Термометр и барометр
Это сейчас заглянул в телефон и вот тебе прогноз погоды на неделю вперед, а раньше приходилось самому вести метеонаблюдения. Поэтому ничего удивительного в том, что в доме имелись специальные приборы: за окном висел термометр для измерения уличной температуры, в помещении — комнатной, а по барометру узнавали атмосферное давление и предсказывали погоду (дождь, сильный ветер).
Люстра „Каскад“
Хрустальные люстры роскошны, но доступны не всем. А люстра „Каскад“, хоть и сделана из пластика и стекла, но тоже сказочно блестит, к тому же купить ее мог любой желающий за 25 рублей. Правда, прозрачность конструкции норовила скрыться под слоем пыли, и тогда светильник приходилось снимать, разбирать по деталям (их называли „висюльки“), отмывать в мыльной воде, сушить и собирать заново. На это уходило часа три — не меньше.
Если в квартире жили дети, они случайно могли сбить „каскад“ мячом и наспех прилепить детали клеем, а пластик к тому же со временем мутнел. Поэтому парадный вид у почти хрустальной люстры быстро исчезал, зато ее все помнят.
Хрусталь
В сервантах и стенках в зале или гостиной (в общем, самой большой комнате) красовался хрусталь. Вазочки, наборы фужеров, конфетницы — все это выставлялось напоказ и пылилось от праздника до праздника.
Тяжелые салатницы или блюда с тонко выгравированным рисунком в использовании были неудобны, но сервировка стола со сверкающей посудой придавала событию торжественность и атмосферность, как сказали бы мы сейчас.
Вязаный половик
Самодельный пестрый коврик чаще встречался в сельских домах. Вязали его крючком из длинных тряпичных лоскутов, оттого он получался мягким, теплым, уютным. Такие круглые половики клали на пол, стулья и лавки. Они служили долго, а когда изнашивались, им на смену легко и быстро плелись новые — тряпья в хозяйстве всегда найдется с избытком.
Городским жителям „бабушкины“ коврики казались несовременными, а сейчас они снова входят в моду — удобны для дачи, бани, из них получаются теплые лежанки для домашних питомцев.
Таблички на дверях
На дверях санузла в своей собственной квартире жильцы крепили пластмассовые таблички, указывающие, где вход в туалет, а где в ванную комнату. На „барельефах“ изображали детей: мальчика с горшком и девочку с душем. Если удобства были совмещены, то две таблички крепились рядом.
Рыбки из капельницы
Ассоциации с уютом у каждого свои: кто-то охотно украшает жилище поделками, а кто-то считает это „кустарщиной“. Возможно, это субъективно, но сейчас кажется, что в советское время больше рукодельничали.
Например, в 80-х годах многие увлеченно мастерили „аквариумы“ из медицинских капельниц. Из прозрачного пластика получались симпатичные рыбки, их окрашивали, привязывали к леске и крепили к потолку. Издалека казалось, что невесомые рыбки „плавают“ по воздуху.