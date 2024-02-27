ФОТО | В Таллинне построят первый в странах Балтии отель с апартаментами-студиями

Оператором отеля станет ведущая мировая сеть отелей Accor. Novotel Living будет построен осенью 2025 года на улице Поорди. В отеле будет 130 номеров, часть из которых представляют собой апартаменты-студии с кухнями, предназначенные для длительного проживания.

„Это отличное место для отеля – рядом с таллиннским портом, совсем близко к Старому городу и в 15 минутах езды на трамвае от аэропорта“, – сказал руководитель строительства Estmak Capital Маргус Симсон. Концепция Novotel Living Hotel заключается в том, чтобы предложить гостям Таллинна лучшее размещение как для деловых поездок, так и для отдыха: для длительной командировки и для отпуска на несколько дней.

Отель будет 6-этажным и архитектурно совместимым с новыми зданиями в этом районе. На первом этаже запланированы ресторан, коммерческие помещения и зона отдыха. На втором этаже расположится рабочая зона с уютным двориком. На 2–6 этажах разместятся гостиничные номера. Кроме того, здание получит два подземных этажа, где расположатся парковка, а также технические и складские помещения.

По словам Симсона, квартиры-студии и номера класса люкс получат открытую планировку и предложат домашний комфорт для работы и отдыха. В них будут гостиная с мини-кухней и обеденным столом, спальня с комфортной кроватью, удобная ванная комната и просторные шкафы для хранения вещей. Гостям также будут доступны отдельные рабочие помещения и тренажерный зал.

Апарт-отели набирают популярность во всем мире, поскольку все больше людей хотят дольше оставаться в месте проживания. Новая концепция квартир-студий Novotel Living предлагает туристам и деловым путешественникам гибкий вариант долгосрочного проживания с типичными для отеля удобствами и зонами общего пользования для работы и общения. Аналогичная концепция Novotel Living используется, например, в Бельгии и Румынии.