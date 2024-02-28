ВИДЕО | В одном из домов в Ласнамяэ отопление не работает должным образом

Квартира Марии в доме на улице Ласнамяэ была неоднократно затоплена соседями. Так называемые бытовые „неумехи“ не являются владельцами этой квартиры, они её арендуют. Владелец - Константин, который сам проживает аж в Выру. С ним героиня сюжета связывалась неоднократно с просьбой решить вопрос с арендаторами.

Хорошо, что Мария очень ответственная, и её квартира оказалась застрахована. Вопрос в итоге осенью прошлого года был решен, и теперь у Марии как минимум полквартиры со свежим ремонтом.

Но затем наступила зима, раздался телефонный звонок, Марии снова призвала „Зеркало“ на помощь. Проблема была в холодных радиаторах. Может, необходимо спустить воздух? Нет, в системе нет лишнего воздуха, и причина, скорее всего, в чем-то другом. А вот счета за отопление приходят четко, постоянно, и при этом немаленькие.

Батарея была заменена не самовольно, а с подачи председателя товарищества Юрия. И он говорит, что причина в других соседях Марии - Монике и Тиммо с четвертого этажа. Они поменяли свои радиаторы, по словам Юрия, без согласования с товариществом.

„Я ничего не знаю о системе отопления. Юрий всегда был рядом. Юрий был в курсе всего, что я делаю“, - возражает Моника.

Соседи с четвертого этажа говорят, что когда они покупали квартиру, в ней было слишком холодно, и что предыдущий хозяин установил зачем-то радиаторы меньшего размера. Поэтому они просто восстановили нормальную ситуацию и поставили радиаторы положенного размера.

„Зеркало“ получило от Тиммо подробное описание работ по модернизации системы отопления, которые проводились в квартире Моники. Все сделано детально, в соответствии с нормами и квалифицированными специалистами. Только да, разрешения товарищества на замену радиаторов действительно не спросили.

„Пожалуйста, поговорите об этом с Юрием. Последний раз, когда я делал замену батареи, я не сообщил об этом председателю. Это правда, - заявил Тиммо. - Нет, не сообщил. Но вся система отопления товарищества это просто ужас, прямо скажу!“