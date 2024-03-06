Клиент заказал модульный дом, но так его и не получил. Производитель объявил о банкротстве

С Delfi Ärileht связался читатель, который прошлым летом приобрел у Ösel House модульный дом. У этого же производителя он заказал коммуникации. Таким образом, Ösel House должна была построить ему модульный дом, а также все, что к нему прилагается. Читатель говорит, что по сайту и экономическим показателям фирма показалась ему надежной.

Однако теперь на его участке „красуются“ неправильно установленные канализация и другие коммуникации, которые нужно выкопать и отвезти на свалку. То же самое предстоит сделать и с фундаментом, на котором нет дома. У другого здания фундамент поврежден. В суде клиент получил заочное решение в свою пользу с требованием на сумму 110 000 евро против Ösel House. Читатель поинтересовался у других партнеров Ösel, были ли заказаны необходимые товары. Оказалось, что некоторые партнеры фирмы тоже остались без денег.