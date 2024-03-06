06.03.2024, 10:17
Клиент заказал модульный дом, но так его и не получил. Производитель объявил о банкротстве(4)
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Производитель модульных и сборных домов Ösel House OÜ объявил о банкротстве. Клиент, заказавший у компании дом, все еще ждет выполнения договоренностей. С начала этого месяца компания передана ликвидатору, связанному с сотнями компаний.
С Delfi Ärileht связался читатель, который прошлым летом приобрел у Ösel House модульный дом. У этого же производителя он заказал коммуникации. Таким образом, Ösel House должна была построить ему модульный дом, а также все, что к нему прилагается. Читатель говорит, что по сайту и экономическим показателям фирма показалась ему надежной.