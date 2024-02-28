Банк покрывает большую часть связанных с жилищным кредитом дополнительных расходов

Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова рассказала, что льготные условия жилищного кредитования распространяются на всех, кто ходатайствует о кредите на покупку, строительство и ремонт жилья или хочет рефинансировать существующий жилищный кредит в отечественном Coop Pank до 30 апреля 2024.

В течение этого периода Coop Pank предлагает всем ходатайствующим о жилищном кредите процентную маржу от 1,6% плюс Euribor за 6 месяцев и не взимает плату за заключение договора. Кроме того, банк возмещает стоимость заказанной заемщиком экспертной оценки залоговой недвижимости, то есть оценочного акта.

В случае рефинансирования в Coop Pank жилищного кредита другого банка, Coop Pank также оплачивает за ходатайствующего комиссию за переуступку ипотеки, размер которой зависит от суммы ипотеки. Например, стоимость уступки ипотеки в 100 000 евро составляет около 200 евро.

Указанные условия также распространяются на учителей общеобразовательных школ и детских садов, для поддержки которых Coop Pank всегда предлагает лучшую кредитную маржу и условия. Кроме того, в течение первого года за берущего жилищный кредит учителя банк выплачивает взносы по страхованию жилья в размере до 100 евро. Если учитель подаст ходатайство о кредите до 31 мая 2024 года, маржа банка за первый год составит 0% и необходимо будет выплачивать только 6-месячный Euribor. Когда с момента выдачи кредита с нулевой маржой пройдет год, будет применяться стандартная рисковая маржа в размере от 1,6%.