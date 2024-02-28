SEB: к концу года Euribor не опустится ниже 3%
Ставка межбанковского кредитования Euribor начала расти. Рынки не видят предпосылок к тому, что Европейский центральный банк начал снижать процентные ставки теми темпами, которых ожидали финансовые рынки еще в конце прошлого года. Причина такой осторожности центробанка все та же – инфляция, пишет rus.err.ee.
Ставка Euribor, которая определяет наши ежемесячные платежи по жилищному кредиту, немного увеличилась. Эксперты отмечают, что оптимизм финансовых рынков в отношении инфляции и снижении процентных ставок со стороны Европейского центробанка уменьшился.
В банке SEB говорят, что и количество прогнозируемых снижений процентных ставок в этом году будет не шесть, а четыре. Поэтому и ставка Euribor к концу года не опустится ниже 3%.
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