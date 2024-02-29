Страх перед войной открывает новые двери в сегменте роскошной недвижимости

Роскошная недвижимость выходит на рынок в большем объеме, поскольку некоторые люди хотят перевести свои деньги из Эстонии из-за соседства с Россией. Сейчас на рынке время, благоприятное для покупателей, считают агенты по недвижимости, пишет dv.ee.