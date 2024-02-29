Страх перед войной открывает новые двери в сегменте роскошной недвижимости
Роскошная недвижимость выходит на рынок в большем объеме, поскольку некоторые люди хотят перевести свои деньги из Эстонии из-за соседства с Россией. Сейчас на рынке время, благоприятное для покупателей, считают агенты по недвижимости, пишет dv.ee.
„По счастливой случайности у меня действительно появилось на продажу пять квартир, стоимостью более миллиона евро каждая“, - признается генеральный директор и маклер агентства Kurg & Korsten Билл Валдре.
Безусловно, геополитическая ситуация влияет на рынок роскошной недвижимости, замечает специалист по недвижимости из Christie’s International Real Estate Signature Трийн Лоодус. „Есть владельцы, которые из-за ситуации выставили на продажу часть своей недвижимости, поскольку хотят сократить свой местный портфель и направить средства за пределы Эстонии“, - добавляет она.
Другие маклеры и специалисты по недвижимости также заметили, что геополитическая обстановка заставляет людей с большими деньгами принимать серьезные решения.