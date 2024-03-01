ЭКСПЕРТ | На что банк обращает внимание при выдаче кредита

При рассмотрении кредитной заявки также будут изучены существующие кредитные обязательства заявителя, одним из влияющих факторов которых является использование быстрых займов. Если окажется, что это влияет на финансовую стабильность и платежеспособность заявителя, это также может повлиять на решение о выдаче кредита. Что касается игры в лотерею или посещения казино, то банк будет обращать внимание только на экстремальные модели поведения.

При оценке заявки на кредит банк также принимает во внимание текущие и прошлые долги. Если выяснится, что у заявителя есть проблемы с выполнением финансовых обязательств, заявка на кредит может быть отклонена.

Если у заявителя есть предыдущий опыт кредитования, оплаченный из регулярного дохода, это повысит уверенность в том, что он сможет позволить себе кредит. Кредит на покупку жилья – это долгосрочное обязательство, в среднем на 26 лет, поэтому и банку, и заемщику важно быть уверенными в том, что клиент сможет справиться с выплатами по кредиту во время подъемов и спадов экономического цикла и изменений в материальном положении. Очевидно, что в течение длительного срока кредитования могут возникнуть ситуации, когда доходы семьи уменьшатся или расходы увеличатся.

При анализе кредитной заявки учитываются все аспекты запроса на кредит. Во-первых, банк должен убедиться, что клиент имеет регулярный и стабильный доход. Кроме того, он проанализирует существующие финансовые обязательства и результаты обслуживания прежних долгов, а также способность к накоплению. Главным условием получения кредита является стабильный доход, которого должно хватать на погашение кредита и на другие постоянные расходы. При подаче заявки на кредит необходимо декларировать все свои официальные доходы, включая родительские пособия, доход от аренды и регулярные дивиденды.

Какую информацию проверяет банк у соискателя кредита, чтобы выполнение кредитных обязательств не стало проблемой ни для клиента, ни для банка?

Важно отметить, что при рассмотрении вопроса о возрасте заемщика возраст как цифра не имеет значения. Однако некоторые связанные с ним аспекты могут сыграть свою роль.

Например, молодые люди могут только начать свою трудовую деятельность, поэтому у них может быть постоянный и стабильный доход, но нет кредитной истории. Молодые люди, несмотря на более короткий период заработка, часто очень целеустремленно накапливают собственный капитал для покупки жилья, но если они претендуют на гарантию KredEx, то минимальный размер собственного капитала может составлять 10%. Помимо первоначального взноса, молодые люди также могут беспокоиться о своей способности выплачивать кредит, учитывая, что их доходы могут быть более скромными в начале карьеры или, например, при работе на полставки во время учебы. Здесь может помочь обращение за кредитом вместе с партнером, например, а в более редких случаях кредит берется вместе с родителями.

Заемщик среднего возраста, скорее всего, имеет длинную и стабильную кредитную историю, но при этом важно учитывать, что при длительном сроке кредитования она может распространиться и на пенсионный возраст. Разумно выбирать суммы и сроки кредитования таким образом, чтобы кредит погашался, пока заемщик активно работает, и чтобы платежеспособность и качество жизни заемщика оставались стабильными при снижении дохода.

Стоимость приобретаемой недвижимости

При оформлении кредита на покупку недвижимости играет роль и стоимость приобретаемого имущества. Цена продажи приобретаемой недвижимости согласовывается между покупателем и продавцом. Как правило, приобретаемая недвижимость также является залогом по кредиту, а залог должен пройти экспертную оценку у официального оценщика. Поэтому полезно знать, что при получении кредита банк будет учитывать меньшую из оценочных стоимостей, будь то рыночная стоимость или цена продажи.