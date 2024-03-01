Строительной компании удалось выйти из убытков: „Не стоит впадать в депрессию!“

Строительная компания Nordlin несколько лет терпела убытки, но в прошлом году сумела заработать почти 2 млн евро прибыли.

Один из владельцев и генеральный директор Nordlin Юло Олдер сказал лишь: „В этих вещах нет никаких трюков или хитрости – ты просто должен делать свою работу. Какой-то год будет лучше, какой-то хуже. У нас и до этого были и отрицательные годы, и прибыльные“.

По словам Олдера, минусы и плюсы – это нормальная часть предпринимательства.

„Конечно, хочется, чтобы показатели были лучше или цифры были красивее, но это не всегда получается. Стоит ли из-за этого впадать в депрессию зависит от того, насколько компания способна пережить эти убытки – насколько минус большой или маленький по сравнению с собственным капиталом и другими показателями“, – пояснил он.