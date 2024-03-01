Строительной компании удалось выйти из убытков: „Не стоит впадать в депрессию!“(3)
В прошлом году состоялся праздник стропил по случаю расширения Таллиннского спортхолла. Общая стоимость проекта составила более 13 млн евро, за строительство отвечала Nordlin Ehitus, пишет dv.ee.
Строительная компания Nordlin несколько лет терпела убытки, но в прошлом году сумела заработать почти 2 млн евро прибыли.
Один из владельцев и генеральный директор Nordlin Юло Олдер сказал лишь: „В этих вещах нет никаких трюков или хитрости – ты просто должен делать свою работу. Какой-то год будет лучше, какой-то хуже. У нас и до этого были и отрицательные годы, и прибыльные“.
По словам Олдера, минусы и плюсы – это нормальная часть предпринимательства.
„Конечно, хочется, чтобы показатели были лучше или цифры были красивее, но это не всегда получается. Стоит ли из-за этого впадать в депрессию зависит от того, насколько компания способна пережить эти убытки – насколько минус большой или маленький по сравнению с собственным капиталом и другими показателями“, – пояснил он.