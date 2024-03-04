Сумасшедшие тарифы: счета за отопление бьют рекорды

Сравнение счетов за отопление стало уже своего рода вирусным флешмобом в социальных сетях. В начале каждого месяца появляются сообщения с фотографиями счетов с солидными суммами в них. Люди обсуждают стоимость тепла сквозь смех и слезы и с неким чувством обреченности, так как можешь – не можешь, а оплачивать эти счета надо.

Вот и в этом месяце новые примеры. Житель Локса за тепло в квартире площадью 38 м² получил счет на 244,53 евро. Тариф составил 6,4350 евро за кв.м. Тут же появляется другой счет, тоже из Локса – 255,45 евро за 46,70 м². Тариф – 5,47 евро за м². И еще один счет – на 191 евро за 53,1 м², или 3,613 за м².

„Я живу в трёхэтажке, и счёт у меня – 5,18 за квадрат. Итого только за отопление нужно заплатить 286 евро. В пятиэтажных домах счёт за квадратный метр – примерно 4 евро. Это очень дорого. А самое обидное, что тут живёт много стариков, которые экономят на воде и еде, а потом получают такие счета. И никому до этого дела нет“, – констатирует Ольга.

Выхода нет

Управляющая дома, где тариф составил 6,4350 евро/м², объясняет, что жильцы дома согласны были поднять температуру обогрева с 18 до 22 градусов. В итоге каждой квартире пришлось платить существенно больше.

„В Локса всегда топили дорогим сланцевым маслом, – рассказывает управляющая Ирина Сопп. – Доставка дорогая, соответственно, и цена тоже. А чем меньше дом, тем больше мы потребляем тепла на 1 кв.м. У нас одинаковые двухэтажные домики. В каждом регулируется отопление. Допустим, к нам поступает вода температурой 70 градусов, мы можем подавать ее в квартиры и с более низким градусом, и с более высоким. Мы никогда не подаем тепло напрямую из котельной, потому что это выйдет вообще 12–13 евро за м². На общем собрании мы решаем, какое отопление жильцы хотят: попрохладнее и подешевле или потеплее и подороже“.