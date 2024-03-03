ЭКСПЕРТ | Почему на паркете образуются темные пятна, и как от них избавиться

По словам Мари-Лийс Михкельсон, дуб в целом – очень прочный материал, и дубовый пол, за которым правильно ухаживают, может прослужить сто лет, но у него есть один недостаток, о котором следует знать. „В дубе много пигментного вещества, называемого танин, которое может вступать в реакцию с соединениями железа в воде, придавая древесине черный цвет. В то время как обычная древесина обычно теряет свою ценность при намокании в воде, в случае дуба это может даже сделать материал более прочным. Древесину, которая вымачивалась годами, называют черным дубом, и это один из самых дорогих древесных материалов в мире“, — поделилась Михкельсон.

„Однако, если дома на паркете возникнет пятно, как будто там что-то горело, это испортит общий вид пола. С этой проблемой особенно часто люди обращаются в магазин, чтобы попросить совета, например, в начале года — елочные подставки имеют тенденцию протекать, а хозяева обнаруживают изменение пигмента только через несколько недель. Кроме того, проблемы часто возникают из-за протекающих цветочных горшков или забытых устройств для мытья пола“, — продолжила Михкельсон.

„Дубовый паркет продается в большинстве случаев с масляным или лаковым покрытием, последнее более устойчиво как к износу, так и к влаге. В то же время, чтобы предотвратить повреждение влагой промасленного паркета, его можно обрабатывать специальным средством. В любом случае, промасленный дубовый паркет следует обрабатывать маслом раз в год“, — посоветовала руководитель тартуского отдела Puumarket.