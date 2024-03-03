Продажа столетнего хутора грозит обернуться для семьи серьезными убытками

В связи с этим возникает вопрос: осведомленность покупателей недвижимости так резко повысилась или речь идет о злоупотреблении новым положением закона?

На хуторе Таммику, расположенном в 15 километрах от Лихула, десятилетиями занимались земледелием ии выращивали скот. На хуторе выросло несколько поколений детей, включая Хели Метс, ее дочь Керсти и сына Мадиса.

Семья хоть и собиралась на хуторе во время семейных мероприятий, но со временем все разъехались. Последним постоянным жителем хутора стала выросшая в нем Ийви – старшая сестра Хели. Весной 2022 года Ийви внезапно заболела и летом того же года скончалась. Возник вопрос, что делать с хутором?

"Это был очень старый хутор, не в очень привлекательном состоянии, где в течение десятилетий не было капитального ремонта", – рассказал адвокат Хели Индрек Весо в передаче журналистских расследований "Очевидец" на канале ETV.

"Поскольку никто из моих детей или детей сестры не захотел там жить, решили его продать", – вспоминает Хели.

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