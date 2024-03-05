Новый горячий тренд на рынке недвижимости – массовое переселение в Испанию

На эстонском рынке жилья радости пока мало. „Покупатель привык к Euribor, – замечает исполнительный директор бюро недвижимости Arco Vara Элари Тамм. – Чего они не хотят принять, так это... цена. Она должна ведь пойти вниз. Сегодня рынок принадлежит покупателям. Если бы цена снизилась на 15 000, то многие квартиры уже были бы проданы“.

Пришло время отправиться под теплое солнце?

Маклеры говорят, что все больше людей выставляют свою недвижимость на продажу, чтобы вывести деньги за границу.

Больше всего говорят об Испании, которая уже несколько лет манит эстонцев теплым климатом и солнцем. Теперь, однако, появились более тревожные мотивы. „Довольно удивительно, что в последнее время страх войны как будто усилился“, – замечает партнер и маклер 1Estate Kinnisvara Альгис Либлик.