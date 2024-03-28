Высокие проценты по кредитам дают о себе знать: люди выставляют на продажу недостроенные дома

На портале недвижимости KV.EE на продажу выставлено множество домов, находящихся в стадии строительства. Например, в деревне Лайтсе в волости Сауэ продается построенный в 2022 году дом площадью 86,4 м² с фундаментом, крышей и стенами. Внутренняя отделка в доме отсутствует. Цена объекта составляет 64 900 евро.

Также в волости Сауэ за 189 000 продается дом площадью почти 190 м2, построенный в прошлом году. В доме есть стены, каменная крыша и стеклопакеты, но нет внутренней отделки.