28.03.2024, 09:52
Высокие проценты по кредитам дают о себе знать: люди выставляют на продажу недостроенные дома(3)
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
На портале недвижимости продаются дома, находящиеся на стадии строительства и без внутренней отделки, пишет Ärileht.
На портале недвижимости KV.EE на продажу выставлено множество домов, находящихся в стадии строительства. Например, в деревне Лайтсе в волости Сауэ продается построенный в 2022 году дом площадью 86,4 м² с фундаментом, крышей и стенами. Внутренняя отделка в доме отсутствует. Цена объекта составляет 64 900 евро.