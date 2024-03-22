Жильцы многоквартирного дома в Таллинне: проблемы с некачественным обслуживанием - из-за управляющего

В первую очередь стоит прочитать договор, чтобы ознакомится с условиями, а также разобраться с правами и обязанностями сторон. Согласно статье 45 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах, собственники имеют право на получение информации о деятельности квартирного товарищества и ознакомление с его документами. К этому также относятся и банковские выписки. В случае, если информацию не предоставляют, ее можно потребовать через суд. Срок предоставления информации до четырех недель.

Ознакомившись с отзывами, опубликованными на google, видно, что они все схожи: запросы игнорируются или забываются, клиентам не отвечают. И возникает следующий вопрос: а можно ли с этим что-то сделать ?

«Приложение Korto предназначено для упрощенного общения между собственником квартиры и квартирным товариществом». На данной платформе есть чат для жильцов дома, там выставляются счета и подаются показания счетчиков.

Между товариществом и компанией Stell был заключен договор на предоставление следующих услуг: управление и обслуживание дома, аварийная служба, бухгалтерское сопровождение и уборка. А также был представлен от фирмы управляющий. Жильцы дома недовольны именно недобросовестной коммуникацией со стороны управляющего - игнорирование звонков, проблемы жильцов решаются выборочно. По словам недовольных жильцов, могли случаться и такие ситуации, когда с определенного номера было невозможно дозвониться до управляющего, а с незнакомых номеров он сразу же брал трубки. Жильцам важно, чтобы их вопросы решались по мере поступления.

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.

(1.1) Если информация имеется в электронном виде, то собственник квартиры имеет право требовать, чтобы ему были отправлены электронные копии документов на адрес электронной почты, сообщенный на основании части 1 статьи 46 настоящего Закона, или чтобы доступ был обеспечен иным способом.

(2) Правление может отказаться от предоставления информации и от представления документов, если есть основание предполагать, что это может причинить существенный ущерб другому собственнику квартиры или оправданным интересам третьего лица.

(3) В случае если правление отказывается от предоставления информации или от предоставления возможности ознакомления с документами, собственник квартиры может потребовать, чтобы решение о правомерности его требования принималось на общем собрании собственников квартир, или в течение двух недель с момента получения отказа правления, или в течение шести недель с момента подачи ходатайства, если правление не ответило на него в течение четырех недель, подать суду в неисковом производстве заявление для наложения на правление обязательства предоставить информацию или предоставить возможность для ознакомления с документами.

Также можно обращаться к уставу квартирного товарищества, читать подобные прецеденты. Но на скорость ответа это вряд ли повлияет. Все случаи индивидуальны. Если появляются проблемы с коммуникацией, то лучше всего переходить на общение через электронную почту, чтобы были доказательства. Так же хорошо работает способ, когда начальник или служба жалобы клиентов ставятся в копию. Как правило, ответы приходят быстрее.

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