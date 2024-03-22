Жильцы многоквартирного дома в Таллинне: проблемы с некачественным обслуживанием - из-за управляющего
Один из жильцов многоквартирного дома в Ыйсмяэ поднял вопрос о некачественном обслуживании дома. Жилым зданием управляет компания Stell, так как жильцы не смогли выбрать управляющего. По мнению жильцов, хотя фирма выполняет свои обязательства, возникают проблемы другого рода, в которых присутствует человеческий фактор. Подробности - в материале RusDelfi.
Между товариществом и компанией Stell был заключен договор на предоставление следующих услуг: управление и обслуживание дома, аварийная служба, бухгалтерское сопровождение и уборка. А также был представлен от фирмы управляющий. Жильцы дома недовольны именно недобросовестной коммуникацией со стороны управляющего - игнорирование звонков, проблемы жильцов решаются выборочно. По словам недовольных жильцов, могли случаться и такие ситуации, когда с определенного номера было невозможно дозвониться до управляющего, а с незнакомых номеров он сразу же брал трубки. Жильцам важно, чтобы их вопросы решались по мере поступления.
Прочитав чат собственников квартир на Korto, понимаешь, что не все вопросы решаются.
«Приложение Korto предназначено для упрощенного общения между собственником квартиры и квартирным товариществом». На данной платформе есть чат для жильцов дома, там выставляются счета и подаются показания счетчиков.
Ознакомившись с отзывами, опубликованными на google, видно, что они все схожи: запросы игнорируются или забываются, клиентам не отвечают. И возникает следующий вопрос: а можно ли с этим что-то сделать ?
Есть ли решение подобных проблем?
В первую очередь стоит прочитать договор, чтобы ознакомится с условиями, а также разобраться с правами и обязанностями сторон. Согласно статье 45 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах, собственники имеют право на получение информации о деятельности квартирного товарищества и ознакомление с его документами. К этому также относятся и банковские выписки. В случае, если информацию не предоставляют, ее можно потребовать через суд. Срок предоставления информации до четырех недель.
Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах
Статья 45. Право собственника квартиры на получение информации
(1) Собственник квартиры имеет право на получение от правления информации относительно деятельности квартирного товарищества и на ознакомление с документами квартирного товарищества.
(1.1) Если информация имеется в электронном виде, то собственник квартиры имеет право требовать, чтобы ему были отправлены электронные копии документов на адрес электронной почты, сообщенный на основании части 1 статьи 46 настоящего Закона, или чтобы доступ был обеспечен иным способом.
(2) Правление может отказаться от предоставления информации и от представления документов, если есть основание предполагать, что это может причинить существенный ущерб другому собственнику квартиры или оправданным интересам третьего лица.
(3) В случае если правление отказывается от предоставления информации или от предоставления возможности ознакомления с документами, собственник квартиры может потребовать, чтобы решение о правомерности его требования принималось на общем собрании собственников квартир, или в течение двух недель с момента получения отказа правления, или в течение шести недель с момента подачи ходатайства, если правление не ответило на него в течение четырех недель, подать суду в неисковом производстве заявление для наложения на правление обязательства предоставить информацию или предоставить возможность для ознакомления с документами.
Также можно обращаться к уставу квартирного товарищества, читать подобные прецеденты. Но на скорость ответа это вряд ли повлияет. Все случаи индивидуальны. Если появляются проблемы с коммуникацией, то лучше всего переходить на общение через электронную почту, чтобы были доказательства. Так же хорошо работает способ, когда начальник или служба жалобы клиентов ставятся в копию. Как правило, ответы приходят быстрее.
Ждать собрания?
Имеет ли смысл что-либо предпринимать до общего собрания в доме, которое раз в год и на которое достаточно тяжело собрать жильцов с первого раза? Все зависит от того, насколько жильцы дома активные и готовы собраться. Чтобы устроить внеочередное собрание, 1/10 собственников должна потребовать от правления организовать собрание, если иное не указано в уставе. Если правление отказывает, то сделать это они могут самостоятельно, на основании статьи 20 Закон о некоммерческих объединениях.
Закон о некоммерческих объединениях
Статья 20. Созыв общего собрания
(1) Общее собрание созывается правлением.
(2) Правление должно созывать общее собрание в предусмотренных законом или уставом случаях и порядке, а также в случаях, когда этого требуют интересы объединения.
(3) Правление должно созывать общее собрание, если этого требуют в письменной форме и с указанием причины не менее 1/10 членов некоммерческого объединения и если уставом не предусмотрено требование меньшей нормы представительства.
(4) Если правление не созывает общее собрание при указанных в части 3 настоящей статьи обстоятельствах, лица, ходатайствующие о созыве общего собрания, могут созвать его сами в том же порядке, что и правление.
Прежде чем заключать договор, подумайте хорошо, чего вы хотите от фирмы, почитайте отзывы. И если вы в чем-то сомневаетесь, опасаетесь, что подобная ситуация может произойти, включите данный пункт в договор.
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